Europa League: Bologna -Brann , le probabili formazioni

Il Bologna torna al Dall’Ara – calcio d’inizio alle ore 21 – nella quarta gioirnata Europa League. L’avversario , i norvegesi del Brann, che hanno ottenuto due vittorie in tre partite. Felsinei pronti dopo la vittoria di Bucarest sul campo della Steaua. Vincenzo Italiano, che ha smaltito la polmonite batterica, dopo essere stato sostituito dal vice Daniel Niccolinitornerà in panchina.

Le ultime

BOLOGNA: Freuler è infortunato . Bernardeschi in campo dal primo minuto in coppia con eDallinga. Orsolini e Castro inizialmente in panchina così come Rowe. In mediana Ferguson e Moro, dietro a Fabbian e Cambiaghi. In difesa confermato Zortea, Heggem, Lucumi e Lykogiannis trea i pali Skorupski.

Prbabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Gudmundsson, Sorensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen. All. Alexandersson.

Arbitro: aniel Schlager (GER) assistito da Gunsch (GER) e Achmuller (GER), con quarto uomo Petersen (GER) e addetti VAR Dankert (GER) e San (SUI).