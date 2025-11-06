Inter , Chivu:” Potevamo far meglio ma mi prendo i 3 punti che sono fondamentali per la classifica”

l’Inter di Chivu batte 2-1 a San Siro contro il Kairat . Nerazzurri in testa al girone di Champions insieme a Bayern Monaco e Arsenal.

Tre punti conbquistati con grande fatica , una vittoria strappata con i denti , grazie al gol di Carlos Augusto . Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro Cristian Chivu al termine della sfida:”Mi prendo la responsabilità perché forse da allenatore non sono riuscito a trasmettere la carica giusta, anche se c’è da dire che giochiamo ogni tre giorni. Potevamo far meglio ma mi prendo i 3 punti che sono fondamentali per la classifica. Ricordiamoci che le partite in Champions non sono mai semplici. Sono io che devo lavorare per far alzare alla squadra il livello dell’attenzione e dell’atteggiamento, mi prendo questa responsabilità”.

