Champions League- Inter-Kairat Almaty: probabili formazioni

I nerazzurri di Chivu ospitano i kazaki a San Siro nella quarta giornata della fase campionato

L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano i kazaki nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri, a punteggio pieno a 9 punti, e una vittoria porterebbe vanno a caccia di un successo pesantissimo in ottica qualificazione.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Kairat Almaty, in campo alle 21:

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu.

Kairat Almaty (4-2-3-1) Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin.

Sarà il portoghese Luis Godinho a dirigere Inter-Kairat Ad assisterlo i connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeid uarto uomo lAntonio Nobre.Al Var, André Narciso e Tiago Martins.

Inter-Kairat Almaty viene trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Partita visibile anche in streaming con il sito o l’app di Prime Video.