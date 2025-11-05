Juventus, Spalletti:” c’è qualcosa ancora da migliorare””

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 5, 2025
scritto daRedazione

iI bianconeri restano ancora a secco di vittorie in questa League Phase e ora sono chiamati alla rimonta per qualificarsi quantomeno ai playoff

Lo Sporting è una buonissima squadra, gioca un calcio offensivo e importante in fase di possesso. Abbiamo avuto un inizio complicato, c’è stata una bellissima reazione e meritavamo anche di andare in vantaggio”, ha dichiarato il tecnico della Juve ai microfoni di Sky Sport. L’ex ct, soddisfatto della prestazione dei suoi, riconosce che comunque c’è qualcosa ancora da migliorare: “Abbiamo perso troppi palloni, siamo stati un po’ sporchi nella qualità delle giocate, ci hanno aggredito e non siamo stati capaci a far partire l’azione. La squadra, però, ha fatto una grandissima prestazione”. Sulla rosa a disposizione, Spalletti non ha dubbi: “Abbiamo dei calciatori forti e lo hanno fatto vedere. Dobbiamo migliorare nella manovra, ma abbiamo le soluzioni per farlo. Ho una squadra di qualità. Se continueremo con questo spirito, ne vinceremo tante”.

