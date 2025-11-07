Europa League: Bologna- Brann 0-0

Il Bologna pareggia 0-0 contro i norvergesi del Brann. Feklsinei indieci dal 23′ primo tempo espulso Likogiannis (rosso diretto) per fallo su Kornvig .

Dopo la vittoria contro la Steaua Bucarest, nel quarto turno della fase campionato la squadra di Italiano (il tecnico tornato sulla panchina rossoblù dopo la polominte bilaterale) , pareggia 0-0 col Brann e resta inchiodato in classifica a quota cinque punti. Al Dall’Ara nel primo tempo ritmi alti, poi in inferiorità numerica, Italiano è costretto a sotituire Fabbian con Miranda per ritrovare il giusto assetto tattico . Nella rirpesa è il Bologan a fare la gara nonostante l’inferiorità, ma non riescono a sfondare la rocciosa difesa norvegese che si salva dalle conclusioni di Castro e Cambiaghi . Italiano richiama in anchina Bernardesche Cambiaghi per Orsolini e Odgaard, la spinta continua ma, il risultato non cambia ianche per le super parate del portiere Dyngeland.

IL TABELLINO

BOLOGNA-BRANN 0-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Holm , Heggem , Lucumi , Lykogiannis ; Moro 6 (36′ st Pobega ), Ferguson ; Bernardeschi 6(30′ st Orsolini ), Fabbian (29′ Miranda ), Cambiaghi (30′ st Odgaard ); Castro (36′ st Dallinga ).

A disp.: Ravaglia, Pessina, Rowe, Casale, Zortea, Vitik. All.: Italiano

Brann (4-3-3): Dyngeland ; De Raeve (30′ st Pedersen ), Helland , Sery Larsen , Dragsnes ; Kornvig , Sorensen, Gudmundsson; Mathisen (16′ st Hansen ), Finne ), Haaland (30′ st Laegreid ).

A disp.: Bramel, Pallesen, Boakye, Soltvedt, Sande, , Remmem. All.: Alexandersson 6

Arbitro: Schlager (GER)

Ammoniti: Miranda, Ferguson (Bo); Helland, Pedersen (Br)

Espulsi: 23′ Lykogiannis (Bo)