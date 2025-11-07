A Glasgow il cielo si tinge di giallorosso . La Roma batte i Ragenrs 2-0

La Roma supera 2-0 i Rangers a Glasgow nella quarta giornata della fase campionato di Europa League .
Archiviate le due sconfitte consecutive i giallorossi ritorvanmo il passo in Europa league e battono i Rangers 2-1. I giallorossi passano in vantaggio la con Soulé sugli sviluppi di corner al 13′, l’argentino pronto ad appoggiare di testa su calcio d’angolo di Pelegrini, lo stesso capitanoi gialoroso raddoppia aol 36′ su assist di Dobvik. Nella rirpesa la Roma cala con i Rangers aumentano l’intendità e in avvio di riprea si rendono pericolosi con Svilar che nbon corre grandi pericoli. Al 69′ Celil centra la traversa. Tra tre settimane la delicata sfida con la capolista Midtjylland all’Olimpico per provare a scalare ulteriormente la classifica.
IL TABELLINO
Rangers-Roma 0-2
Rangers (3-4-3): Butland ; Tavernier , Souttar , Djiga ; Aarons , Barron , Raskin (16′ st Diomande ), Meghoma (1′ st Aasgaard ); Moore (36′ st Curtis ), Chermiti (28′ st Miovski ), Gassama (16′ st Danilo ).
Allenatore: Rohl
Roma (3-4-2-1): Svilar ; Hermoso , Mancini , N’Dicka ; Celik (28′ st Wesley ), Cristante , El Aynaoui , Tsimikas (28′ st Rensch ); Soulé (21′ st El Shaarawy ), Pellegrini (21′ st Koné ); Dovbyk (41′ st Pisilli ).
Allenatore: Gasperini
Arbitro: Kr
Marcatori: 13′ Soulé (R), 36′ Pellegrini (R)