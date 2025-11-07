Sfondo scuro Sfondo chiaro
Conference League finale: Mainz-Fiorentina 2-1 Leggi ora
Fiorentina , Galloppa:"i giocatori sono delusi "
A Glasgow il cielo si tinge di giallorosso . La Roma batte i Ragenrs 2-0
Roma , Gasperini:"Abbiamo fatto una buona partita, con qualche difficoltà "

Novembre 7, 2025
scritto daRedazione

La Roma supera 2-0 i Rangers a Glasgow nella quarta giornata della fase campionato di Europa League .

Archiviate le due sconfitte consecutive i giallorossi ritorvanmo il passo in Europa league e battono i Rangers 2-1. I giallorossi passano in vantaggio la con Soulé sugli sviluppi di corner al 13′, l’argentino pronto ad appoggiare di testa su calcio d’angolo di Pelegrini, lo stesso capitanoi gialoroso raddoppia aol 36′ su assist di Dobvik. Nella rirpesa la Roma cala con i Rangers aumentano l’intendità e in avvio di riprea si rendono pericolosi con Svilar che nbon corre grandi pericoli. Al 69′ Celil centra la traversa. Tra tre settimane la delicata sfida con la capolista Midtjylland all’Olimpico per provare a scalare ulteriormente la classifica.

IL TABELLINO

Rangers-Roma 0-2
Rangers (3-4-3): Butland ; Tavernier , Souttar , Djiga ; Aarons , Barron , Raskin (16′ st Diomande ), Meghoma (1′ st Aasgaard ); Moore (36′ st Curtis ), Chermiti (28′ st Miovski ), Gassama (16′ st Danilo ).
Allenatore: Rohl
Roma (3-4-2-1): Svilar ; Hermoso , Mancini , N’Dicka ; Celik (28′ st Wesley ), Cristante , El Aynaoui , Tsimikas (28′ st Rensch ); Soulé (21′ st El Shaarawy ), Pellegrini (21′ st Koné ); Dovbyk (41′ st Pisilli ).
Allenatore: Gasperini
Arbitro: Kr
Marcatori: 13′ Soulé (R), 36′ Pellegrini (R)

Novembre 7, 2025
scritto daRedazione
Fiorentina , Galloppa:"i giocatori sono delusi "

Novembre 6, 2025
Roma , Gasperini:"Abbiamo fatto una buona partita, con qualche difficoltà "

Novembre 7, 2025

