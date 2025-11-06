Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Conference League finale: Mainz-Fiorentina 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Milan , Allegri ritrova Pulisic
Conference League : Mainz-Fioentina 2-1
Conference League finale: Mainz-Fiorentina 2-1

Conference League : Mainz-Fioentina 2-1

Novembre 6, 2025
scritto daRedazione

Nella terza giornata Cinfereence League continua ‘maledizione’ contro i viola. La Fiorentina sconfitta i sul campo del Mainz 2-1.

Si è messa bene per la squadra allenata da Galoppa (tecnico in interim) al 16′ su errore della difesa tedesca Piccoli serve Sohm che fuImina l’estreno difensore avversario. Piccoli spreca da solo davanti alla poirta avversaria il raddoppio. Si va al riposo con i viola in vantaggios, Nella rirpesa la Fiorentina cala fisdicamente e prima viene colpita 95’, da Hollerbach 1-1. AL 95′ , cross di Kavasaki , copo di testa in aticipo di Lee che anticipa Pongracic, 2-1 In precedenza Kean entrato al posto di Piccoli è andato in gol annullato per un millimetrico fuorigioco dello stesso attaccante viola.

IL TABELLINO
MAINZ-FIORENTINA 2-1
Mainz (3-4-3): Zentner ; Potulski , Da Costa , Kohr 5,5; Mwene (1’ st Widmer), Amiri (35’ st Boving sv), Maloney (15’ st Sano), Kawasaki ; Nebel (20’ st Hollerbach ), Weiper , Sieb (15’ st Lee ). A disp.: Riess, Batz, Nordin, Veratschnig, Hanche-Olsen, Bobzien, Gleiber. All.: Henriksen.
Fiorentina (3-5-2): Martinelli ; Pongracic , Mari (24’ st Comuzzo ), Ranieri ; Dodo , Sohm (41’ st Fagioli), Nicolussi Caviglia , Ndour (15’ st Mandragora 6), Fortini ; Fazzini , Piccoli (15’ st Kean ). A disp.: Lezzerini, De Gea, Dzeko, Richardson, Viti, Kouadio, Parisi. All.: Galloppa.
Arbitro: Visser L. (Bel)
Marcatori: 16’ Sohm (F), 23’ st Hollerbach (M), 45’+5’ Lee (M)
Ammoniti: Maloney (M), Ndour (F), Nebel (M), Mari (F), Amiri (M)
Note: 36’ st gol annullato per fuorigioco a Kean (F)

Novembre 6, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Milan , Allegri ritrova Pulisic

Novembre 6, 2025
Articolo successivo

Conference League finale: Mainz-Fiorentina 2-1

Novembre 6, 2025

Recommended for You

Europa League: Bologna -Brann , le probabili formazioni

Europa League: Rangers – Roma , le probabili formazioni

Conference League, Magonza – Fiorentina , le probabili formazioni

Conference League, oggi in campo la Fiorentina nel dopo Pioli