Conference League : Mainz-Fioentina 2-1

Nella terza giornata Cinfereence League continua ‘maledizione’ contro i viola. La Fiorentina sconfitta i sul campo del Mainz 2-1.

Si è messa bene per la squadra allenata da Galoppa (tecnico in interim) al 16′ su errore della difesa tedesca Piccoli serve Sohm che fuImina l’estreno difensore avversario. Piccoli spreca da solo davanti alla poirta avversaria il raddoppio. Si va al riposo con i viola in vantaggios, Nella rirpesa la Fiorentina cala fisdicamente e prima viene colpita 95’, da Hollerbach 1-1. AL 95′ , cross di Kavasaki , copo di testa in aticipo di Lee che anticipa Pongracic, 2-1 In precedenza Kean entrato al posto di Piccoli è andato in gol annullato per un millimetrico fuorigioco dello stesso attaccante viola.

IL TABELLINO

MAINZ-FIORENTINA 2-1

Mainz (3-4-3): Zentner ; Potulski , Da Costa , Kohr 5,5; Mwene (1’ st Widmer), Amiri (35’ st Boving sv), Maloney (15’ st Sano), Kawasaki ; Nebel (20’ st Hollerbach ), Weiper , Sieb (15’ st Lee ). A disp.: Riess, Batz, Nordin, Veratschnig, Hanche-Olsen, Bobzien, Gleiber. All.: Henriksen.

Fiorentina (3-5-2): Martinelli ; Pongracic , Mari (24’ st Comuzzo ), Ranieri ; Dodo , Sohm (41’ st Fagioli), Nicolussi Caviglia , Ndour (15’ st Mandragora 6), Fortini ; Fazzini , Piccoli (15’ st Kean ). A disp.: Lezzerini, De Gea, Dzeko, Richardson, Viti, Kouadio, Parisi. All.: Galloppa.

Arbitro: Visser L. (Bel)

Marcatori: 16’ Sohm (F), 23’ st Hollerbach (M), 45’+5’ Lee (M)

Ammoniti: Maloney (M), Ndour (F), Nebel (M), Mari (F), Amiri (M)

Note: 36’ st gol annullato per fuorigioco a Kean (F)