Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis

Antonio Conte, ancora una volta, ci è andato giù pesante. Non è stata la prima volta, ma lo sfogo dell’allenatore salentino dopo il pesantissimo ko del Napoli a Bologna, diversamente dalle altre, sta davvero lasciando il segno.

La situazione venutasi a creare e le dichiarazioni di Conte lasciano intuire che si potrebbe arrivare ad un divorzio tra Conte e Il Napoli, a questo punto l’intervento del poresidente De Laurentiis diventa fondamentale per scongiurare l’ipotesi di dimissioni del tecnico che ha aggiunto:” non sto facendo un buon lavoro, ne palerò con il club, intanto mi prendo tutte le responsabilità”.