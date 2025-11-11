Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Atp Finals: Sinner avanza . Battuto Aliassime in due set
Tennis Finals Torino : oggi Alcaraz -Fritz e Musetti -De Minaur

Novembre 11, 2025
scritto daRedazione

Martedì alle ATP Finals in corso a Torino. L‘Inalpi Arena offrirà un pomeriggio interessante di sfid.

Nella seconda giornata sdel girone “Jimmy Connors” con Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti che scenderanno in campo rirpsttivamente , alle ore 14 con Taylor Fritz, mentre l’italiano giocherà contro Alex De Minaur

La seconda giornata del round robin potrebbe essere decisiva anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che alle 10.30 apriranno la giornata affrontando lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos. In caso di affermazione, gli azzurri accederebbero direttamente alle semifinali di doppio in attesa di conoscere il risultato della sfida fra i tedeschi Tim Pütz e Kevin Krawietz e gli inglesi Julian CashLloyd Glasspool, in programma non prima delle 18. 

Novembre 11, 2025
scritto daRedazione
