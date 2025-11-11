Gravina:” L’arbitro è il custode delle regole, di cui con equità ne garantisce il rispetto”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 11, 2025
scritto daRedazione

Il presidente FIGC Gabriele Gravina nel corso dell’incontro di oggi organizzato a Roma da FIGC e lega Serie A con Arbitri e club , ha parlato delle regole arbitrali:” sono fatto promotore di questo incontro, per il quale ringrazio della disponibilità i Club e tutti gli arbitri, per consolidare il necessario spirito di collaborazione tra tutti i protagonisti del nostro campionato. Rispetto e fiducia sono le basi della nostra cultura sportiva e su questo si basa l’equilibrio del nostro sistema”. “L’arbitro è il custode delle regole, di cui con equità ne garantisce il rispetto. Per questo chi difende gli arbitri, difende la dignità del calcio, di chi lo gioca e anche di chi tifa, non possiamo pretendere da loro l’infallibilità”, ha aggiunto anticipando la possibilità di organizzare un’altra riunione simile durante il girone di ritorno.


Novembre 11, 2025
scritto daRedazione
