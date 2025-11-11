Gravina:” L’arbitro è il custode delle regole, di cui con equità ne garantisce il rispetto”

Il presidente FIGC Gabriele Gravina nel corso dell’incontro di oggi organizzato a Roma da FIGC e lega Serie A con Arbitri e club , ha parlato delle regole arbitrali:” sono fatto promotore di questo incontro, per il quale ringrazio della disponibilità i Club e tutti gli arbitri, per consolidare il necessario spirito di collaborazione tra tutti i protagonisti del nostro campionato. Rispetto e fiducia sono le basi della nostra cultura sportiva e su questo si basa l’equilibrio del nostro sistema”. “L’arbitro è il custode delle regole, di cui con equità ne garantisce il rispetto. Per questo chi difende gli arbitri, difende la dignità del calcio, di chi lo gioca e anche di chi tifa, non possiamo pretendere da loro l’infallibilità”, ha aggiunto anticipando la possibilità di organizzare un’altra riunione simile durante il girone di ritorno.
