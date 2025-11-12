Italia , Gattuso:”Dobbiamo dimostrare la nostra crescita in campo e saper soffrire”

Gli azzurri tornano in campo giovedì sera contro la Moldova nella penultima partita di qualificazione al Mondiale. Il ct della Nazionale Gattuso è intervenuto in conferenza stampa:

“Di facile non c’è nulla, la Moldova ha le sue difficoltà ma ha tanti giocatori interessanti. In questo raduno potevano andare storte alcune cose, invece i ragazzi hanno risposto presente e per questo vanno ringraziati. Vincere aiuta a vincere e dobbiamo essere focalizzati su questo”.Sono onesto, la mia testa è tutta sulla partita di domani e non riesce ad andare oltre. Voglio vedere la crescita e continuare a vedere che si allenano bene e che stanno bene insieme”.







