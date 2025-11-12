Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Atp Finals : Musetti da spettacolo, batte De Minaur in tre set
Italia , Gattuso:”Dobbiamo dimostrare la nostra crescita in campo e saper soffrire”
Conte perde anche Anguissa. Il camerunense si fa male in Nazionale

Italia , Gattuso:”Dobbiamo dimostrare la nostra crescita in campo e saper soffrire”

Novembre 12, 2025
scritto daRedazione

Gli azzurri tornano in campo giovedì sera contro la Moldova nella penultima partita di qualificazione al Mondiale. Il ct della Nazionale Gattuso è intervenuto in conferenza stampa:

“Di facile non c’è nulla, la Moldova ha le sue difficoltà ma ha tanti giocatori interessanti. In questo raduno potevano andare storte alcune cose, invece i ragazzi hanno risposto presente e per questo vanno ringraziati. Vincere aiuta a vincere e dobbiamo essere focalizzati su questo”.Sono onesto, la mia testa è tutta sulla partita di domani e non riesce ad andare oltre. Voglio vedere la crescita e continuare a vedere che si allenano bene e che stanno bene insieme”.



Novembre 12, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Atp Finals : Musetti da spettacolo, batte De Minaur in tre set

Novembre 12, 2025
Articolo successivo

Conte perde anche Anguissa. Il camerunense si fa male in Nazionale

Novembre 12, 2025

Recommended for You

Alcaraz , vittoria da numero 1. Lo spagnolo batte in tre set l’indomabile Fritz

Norrsi vince il Gran Premio del Brasile. Secondo Antonelli , terzo Verstappen