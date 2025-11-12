Conte perde anche Anguissa. Il camerunense si fa male in Nazionale

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 12, 2025
Redazione

Arrivano brutte notizie dal ritiro del Camerun per Antonio Conte. Infatti, come comunicato dalla stessa Federcalcio camerunese, André Zambo Anguissasi è dovuto fermare nel corso dell’ultima sessione di allenamento a causa di un problema muscolare. In attesa degli esami strumentali, le notizie che arrivano dal ritiro della nazionale, in corso a Rabat, non sono confortanti: si parla di un possibile stiramento al bicipite femorale e la durata della sua assenza non è stata ancora resa nota. 

Novembre 12, 2025
Redazione
