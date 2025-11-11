Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , Giudice sportivo 11a giornata

Novembre 11, 2025
scritto daRedazione

Nessun giocatore squalificato dopo la undicesima giornata del campionato di Serie A. E’ quanto stabilito dal giudice sportivo, che ha fermato per un turno soltanto Diego Mantovani, membro dello staff medico del Milan. Multe di 10mila euro al Torino “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose monete e alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Multa di 5mila euro anche al Lecce e di 2mila al Bologna.

