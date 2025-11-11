Bologna , Orsolini:”con la maturazione, con l’età si comprendono tanti piccoli passaggi che prima trascuravo

Sulla mia crescita dico che sono nel momento più importante della mia carriera, ora ho un’età che mi permette di capire delle cose che prima non capivo e questo mi permette di risolvere problemi che prima non riuscivo a risolvere. Con la maturazione, con l’età di comprendono tanti piccoli passaggi che prima trascuravo. Così mi sto conquistato le cose che prima avevo lasciato un po’ indietro”. Queste le parole di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna e della Nazionale, oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano.