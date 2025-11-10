Sfondo scuro Sfondo chiaro
Palladino nuovo tecnico dell'Atalanta
Napoli, Ottavio Biannchi:”non si capisce lo sfogo di Conte”
Novembre 10, 2025
scritto daRedazione

Non ho idea se qualcosa stia scricchiolando in casa Napoli. Già si riesce a capire poco quando sei nella stanza dei bottoni, figuriamoci da fuori. Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere di un allenatore così importante. Certamente la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà. L’unica che sta andando bene la Roma: non è partita per fare campionato di testa, eppure è lì. È un campionato all’insegna dell’equilibrio, ma non di grande livello”. Così Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli ed ex tecnico di Roma e Inter, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, come riporta sportmediaset.it , sul durissimo sfogo di Antonio Conte nel post-partita di Bologna-Napoli.

