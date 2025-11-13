Sfondo scuro Sfondo chiaro
Atp Finals: Sinner ‘spazza’ via Zverev
Novembre 13, 2025
Dopo Felix Auger Aliassime , Jannik Sinner non sbaglia e mette in carniere ìil secondo successo all’ATP Finals di Torinio.

Nella seconda giornata del Gruppo “Bjorn Borg” il campione azzurro regola anche Alexander Zverev in due set (6-4, 6-3) e stacca il pass per la semifinale da primo del girone con una partita d’anticipo. Dopo un’inizio equilibrato , Sinner carbura a moso suo e nei moneti chiavi del match affonda i colpi e indivina le traiettorie, sopratutto alla battutata totalizzandi 12 (ace).

 Venerdì alle 14 Jannik Sinner affronterà Ben Shelton nell’ultimo match del round robin.

Novembre 13, 2025
