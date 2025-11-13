Qual. Mondiali 2026: Moldavia-Italia 0-2

L’Italia appena sufficiente , ha battuto 2-0 la Moldavia.

Azzurri ai playoff , consideratdo la differenza reti che separa la Norvegia (vittoriosa 4-1 contro l’Estonia) . Allo Zimbru Stadium di Chisinau nel primo sono gli azzurri a fare la partita manca però la qualità nel gioco con tanti errori . In qualche occasione il portire moldavo Cojuhar è chiamato in causa. Nlla rirpesa il copione è lo stesso e solo ino al finale Mancini (88′)sblocca la gara su assist di Dimarco e Pio Esposito (93′)raddoppia i conti su cross di Politano. Domenica gli azzurri affronteranno la Norvegia nell’ultima partita del girone.

IL TABELLINO

MOLDOVA-ITALIA 0-2

Moldova (3-5-2): Cojuhar 6,5; Stefan 6, Craciun 6,5, Dumbravanu 5,5; Revenco 6, Perciun 6 (16′ st Bogaciuc 6), Rata 6,5 (29′ st Bodisteanu 5,5), Ionita 6, Reabciuk 6 (11′ st Bitca 5,5); Nicolaescu 6 (29′ st Fratea 6,5), Postolachi 6 (11′ st Damascan 5,5).

A disp.: Timbur, Avram, Cucos, Caimacov, Bors, Forov, Platica. All.: Popescu 6

Italia (4-4-2): Vicario 6; Bellanova 6, Mancini 7, Buongiorno 6, Cambiaso 6 (29′ st Dimarco 7); Orsolini 5,5 (29′ st Politano 6,5), Cristante 6,5, Tonali 5,5, Zaccagni 5,5 (37′ st Frattesi 6); Raspadori 6 (20′ st Esposito 6,5), Scamacca 5 (20′ st Retegui 6).

A disp.: Donnarumma, Carnesecchi, , Locatelli, Ricci, Gabbia, Bastoni, Di Lorenzo. All.: Gattuso 6

Arbitro: Balakin

Marcatori: 43′ st Mancini (I), 48′ st Pio Esposito (I)

Ammoniti: Dumbravanu, Revenco, Stefan (M)