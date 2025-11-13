Qual. Mondiale 2026, risultati

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tutto facile per la  Francia  che batte l’Ucraina e stacca aritmeticamente il pass per i Mondiali 2026: 4-0  con una doppietta di Mbappé. Vince  l’Inghilerra già qualificata, . Sorpresa del Portogallo sconfitto dall’Irlanda 2-0  e con Ronaldo espulso.  Successo anche per l’Albania che si assicura un posto agli spareggi. , garzie al gol di Aslani.  L’Ungheria conquista 3 punti in casa dell’Armenia. Vittoria per l’Islanda in casa dell’Azerbaigian. Italia e Norvegia vincono nel gruppo , AZZURRI AI PLAYOFF.

QUALIFICAZIONI AI MONDIALI, RISULTATI

GRUPPO I

    Moldavia-Italia 0-2

    88′ Mancini, 92′ Esposito

GRUPPO I

    Norvegia-Estonia 4-1 (giocata alle 18)

    50′ Sorloth (N), 52′ Sorloth (N), 56′ Haaland (N), 62′ Haaland (N), 64′ Saarma (E)

GRUPPO D

    Azerbaigian-Islanda 0-2 (giocata alle 18)

    20′ Gudmundsson, 39′ Ingason

GRUPPO D

    Francia-Ucraina 4-0

    55′ rig. Mbappé, 76′ Olise, 83′ Mbappé, 88′ Ekitiké

GRUPPO F

    Armenia-Ungheria 0-1 (giocata alle 18)

    33′ Varga

GRUPPO F

    Irlanda-Portogallo 2-0

    17′ e 45′ Parrott

GRUPPO K

    Inghilterra-Serbia 2-0

    28′ Saka, 90′ Eze

GRUPPO K

    Andorra-Albania 0-1

    67′ Asllani

