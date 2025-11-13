Qual. Mondiale 2026, risultati

Tutto facile per la Francia che batte l’Ucraina e stacca aritmeticamente il pass per i Mondiali 2026: 4-0 con una doppietta di Mbappé. Vince l’Inghilerra già qualificata, . Sorpresa del Portogallo sconfitto dall’Irlanda 2-0 e con Ronaldo espulso. Successo anche per l’Albania che si assicura un posto agli spareggi. , garzie al gol di Aslani. L’Ungheria conquista 3 punti in casa dell’Armenia. Vittoria per l’Islanda in casa dell’Azerbaigian. Italia e Norvegia vincono nel gruppo , AZZURRI AI PLAYOFF.
QUALIFICAZIONI AI MONDIALI, RISULTATI
GRUPPO I
Moldavia-Italia 0-2
88′ Mancini, 92′ Esposito
GRUPPO I
Norvegia-Estonia 4-1 (giocata alle 18)
50′ Sorloth (N), 52′ Sorloth (N), 56′ Haaland (N), 62′ Haaland (N), 64′ Saarma (E)
GRUPPO D
Azerbaigian-Islanda 0-2 (giocata alle 18)
20′ Gudmundsson, 39′ Ingason
GRUPPO D
Francia-Ucraina 4-0
55′ rig. Mbappé, 76′ Olise, 83′ Mbappé, 88′ Ekitiké
GRUPPO F
Armenia-Ungheria 0-1 (giocata alle 18)
33′ Varga
GRUPPO F
Irlanda-Portogallo 2-0
17′ e 45′ Parrott
GRUPPO K
Inghilterra-Serbia 2-0
28′ Saka, 90′ Eze
GRUPPO K
Andorra-Albania 0-1
67′ Asllani