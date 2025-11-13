Qual. Mondiale 2026, risultati

Tutto facile per la Francia che batte l’Ucraina e stacca aritmeticamente il pass per i Mondiali 2026: 4-0 con una doppietta di Mbappé. Vince l’Inghilerra già qualificata, . Sorpresa del Portogallo sconfitto dall’Irlanda 2-0 e con Ronaldo espulso. Successo anche per l’Albania che si assicura un posto agli spareggi. , garzie al gol di Aslani. L’Ungheria conquista 3 punti in casa dell’Armenia. Vittoria per l’Islanda in casa dell’Azerbaigian. Italia e Norvegia vincono nel gruppo , AZZURRI AI PLAYOFF.

QUALIFICAZIONI AI MONDIALI, RISULTATI

GRUPPO I

Moldavia-Italia 0-2

88′ Mancini, 92′ Esposito

GRUPPO I

Norvegia-Estonia 4-1 (giocata alle 18)

50′ Sorloth (N), 52′ Sorloth (N), 56′ Haaland (N), 62′ Haaland (N), 64′ Saarma (E)

GRUPPO D

Azerbaigian-Islanda 0-2 (giocata alle 18)

20′ Gudmundsson, 39′ Ingason

GRUPPO D

Francia-Ucraina 4-0

55′ rig. Mbappé, 76′ Olise, 83′ Mbappé, 88′ Ekitiké

GRUPPO F

Armenia-Ungheria 0-1 (giocata alle 18)

33′ Varga

GRUPPO F

Irlanda-Portogallo 2-0

17′ e 45′ Parrott

GRUPPO K

Inghilterra-Serbia 2-0

28′ Saka, 90′ Eze

GRUPPO K

Andorra-Albania 0-1

67′ Asllani