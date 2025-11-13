Atp Finals : Alcarz batte Mustti in dueset

Ci mette il cuore Lorenzo Musetti ma, nulla può fare contro la strapotere di Carlos Alcarz.

L’italiano sconfitto in due set 6-4, 6-1, nell’ultima partitta del girone Jummy Connors alle Ato Finals di Torino. Lo spagnolo in un colpo solo conquista le semifinali e difende il podio più alto nel la classifica Atp dall’assalto di Jannik Sinner.All’Inalpi Arena c’è partita solo per un set, deciso da un break al decimo gioco. Il numero 1 al mondo alza i giri del motore, il toscano cala e nel secondo parziale non c’è praticamente match. Ora Alcaraz in semifinale attende il vincitore della sfida tra Zverev e Auger-Aliassime. Jannik Sinner trova Alex de Minaur, con cui ha un bilancio di 12 vittorie in altrettanti precedenti.