Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Qual. Mondiale 2026, risultati
Atp Finals : Alcarz batte Mustti in dueset
Musetti rinuncia alla Davis

Atp Finals : Alcarz batte Mustti in dueset

Novembre 13, 2025
scritto daRedazione

Ci mette il cuore Lorenzo Musetti ma, nulla può fare contro la strapotere di Carlos Alcarz.

L’italiano sconfitto in due set 6-4, 6-1, nell’ultima partitta del girone Jummy Connors alle Ato Finals di Torino. Lo spagnolo in un colpo solo conquista le semifinali e difende il podio più alto nel la classifica Atp dall’assalto di Jannik Sinner.All’Inalpi Arena c’è partita solo per un set, deciso da un break al decimo gioco. Il numero 1 al mondo alza i giri del motore, il toscano cala e nel secondo parziale non c’è praticamente match. Ora Alcaraz in semifinale attende il vincitore della sfida tra Zverev e Auger-Aliassime. Jannik Sinner trova Alex de Minaur, con cui ha un bilancio di 12 vittorie in altrettanti precedenti.

Novembre 13, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Qual. Mondiale 2026, risultati

Novembre 13, 2025
Articolo successivo

Musetti rinuncia alla Davis

Novembre 13, 2025

Recommended for You

Italia , Gattuso:”Dobbiamo dimostrare la nostra crescita in campo e saper soffrire”

Alcaraz , vittoria da numero 1. Lo spagnolo batte in tre set l’indomabile Fritz

Bolelli-Vavassori in s emifinale. Sconfitti Granollers e Zeballos in due set