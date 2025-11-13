Roma , Gasperini:”quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Moldavia – Italia 0-2
“Scudetto? Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia poi positivo, ma intanto godiamoci questo momento”. Il tecnico della Roma capolista (insieme all’Inter) Gian Piero Gasperini accende i tifosi giallorossi. “La squadra, i giocatori, con il loro atteggiamento e comportamento ci credono in ogni partita – ha detto Gasp in un’intervista al TG1 – Siamo solamente all’inizio del percorso. Quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono”.

