Sinner di nuovo Re alle Atp Finals. Battuto Alcaraz in due set

Jannik Sinner trionfa per il secondo anno consecutivo le ATP Finals di Torino. L’altoatesino batte il nunmero 1 del Mondo Carlos Alcaraz 7-6, 7-5. Salgono così a 16 gli incontri tra i due in carriera: l’altoatesino accorcia leggermente lo svantaggio, portandosi a quota sei contro le dieci vittorie dello spagnolo.

La finale con l’l’Inalpi Arena esaurita nei postio a sedere inizia con lo spagnolo in battuta: Alcaraz si aggiudica il primo gioco dell’incontro, la rispsta di Sinner in quello successivo che lascia a zero game Alcaraz . Sul 2-1 per lo spagnolo,il match viene momentaneamente interrotta per 12 minuti a causa di un malore tra il pubblico che ha richiesto l’intervento dei sanitari. Allarirpesa del gico l 40 pari dopo un doppio fallo da parte dell’altoatesino. Alla ripresa, Sinner riesce a riportarsi in parità chiudendo il quarto game con il terzo ace.

Il set prosegue , entrambi mantengono i rispettivi turni di battuta: Alcaraz continuan con le sue boirdate da fondo campo ne si affida anche alla novità del roverscio , colpo non amico in atri match. Bisogna attendere il nono gane per Alcaraz che mette a segno ilprimo ace sul 30-15 :Jannik risponde e riporta poi il punteggio in parità con con un colpo da grande maestro di dritto. Lo spagnolo mon sbaglia sui tagli da fondo campo e si procura la palla per il 5-4, che arriva puntuale. Un piccolo problema muscolare per Alcaraz con tre minuti di sposnsione e fiusioterapista a massaggiare la coscia destra della spagnolo.

SAlla rirpesa del gioco Sinner si ritrova , dopo tre punti consecutivi, commette due errori (tra cui un doppio fallo) che riaccendono le speranze di Alcaraz per tentare il break. Con il quinto ace della partita, però, Jannik non gli lascia scampo e si porta sul cinque pari.

Dopo il 6-5 dello spagnolo, l’azzurro riesce a portarsi in parità solo ai vantaggi dopo aver annullato una palla break all’avversario.

Il tie break si dimostra, come previsto, combattutissimo. Alcaraz e Sinner ricordano a tutti perché sono i primi due al mondo: grazie a dei lob perfetti l’azzurro riesce ad aggiudicarsi il primo set con il definitivo 7-4.

Al secondo set, Alcaraz torna in campo con una fasciatura alla coscia destra. Lo spagnolo, porta a casa il primo break dell’incontro (grazie anche a due doppi falli consecutivi di Sinner .

L’altoatesino sbaglia spesso nelle prime palle alla batttuta . Alcaraz commette qualche errore nel cokpo preferito dal numeri 1 del Mondo: il dritto in risposta : Sinner ne approfitta e ottiene il suo primo break con una smorzata riportando il punteggio sul 3-3.

IL match si fa incandescente abche per il tifo dagli spalti . IL settimo game del secondo set è delicatissimo. Alcaraz si procura la palla break, sprecata però ancora una volta con un diritto fuori misura. Parte un lunghissimo scambio da cineteca , alla fine dei 24 colkpi il punto lo conquista Sinner che si riporta in parità. L‘azzurro va in vantaggio dopo una prima vincente e un rovescio finito nel corridoio da parte dell’avversario.

I due tengono i rispettivi turni di battuta, con Alcaraz che ottiene il 5-5. L’azzurro conquista il gioco successivo e lo spagnolo si ritrova a servire per rimanere nel match.

L’ultimo e decisivo game è molto equilibrato: sul 40-30 per Alcaraz, Sinner riesce a rispondere in maniera perfetta alla seconda dello spagnolo rinviando, così, tutto ai vantaggi. Ora, lo spagnolo non ha più nulla da perdere ma commette un grave errore a rete consegnando il match point all’altoatesino che poco dopo chiude definitivamente il discorso grazie a una palla messa larga dall’avversario.