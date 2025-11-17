Sfondo scuro Sfondo chiaro
"Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante"
Qual. Mondiali: San Siro si spengono e luci Azzurre. La Norvegia travolge l’Italia 4-1
Qual. Mondiali, risultati

Qual. Mondiali: San Siro si spengono e luci Azzurre. La Norvegia travolge l’Italia 4-1

Novembre 17, 2025
scritto daRedazione

L’Italia si sgretola sotto i colpi dellaNorvegia . Nell’ultimo match del gruppo I di qualificazione ai MOndiali 2026 , gli azzurri chiudono al secondo posto e si affideranno ai playoff per partecipare alla prossima competizione mondiale.

A San Siro gli azzurri crollano 4-1 con la Norvegia . Gli azzurri sbloccano il match di San Siro con una bella giocata di Pio Esposito all’11’, si costruiscono un altro paio di chance per raddoppiare nel primo tempo, poi crollano nella ripresa facendosi rimontare dai ragazzi di Solbakken. La pareggia Nusa, la vince il solito Haaland, con due gol nel giro di due minuti che certificano il dominio norvegese nel girone. Nel finale ci pensa il neo entrato Larsen a calare il poker e rendere ancora più pesante il passivo. L’attesa è ora però tutta per il sorteggio di giovedì, che svelerà l’avversaria dell’Italia in semifinale.

IL TABELLINO

Italia-Norvegia 1-4

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (41′ st Buongiorno); Politano, Barella (41′ st Ricci), Locatelli (34′ st Zaccagni), Frattesi (23′ st Cristante), Dimarco; Retegui, Esposito (34′ st Scamacca) Ct: Gattuso

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe (44′ st Ostigard); Thorstvedt (30′ st Aasgaard), Berge, Berg (20′ st Thorsby), Nusa; Sorloth (30′ st Bobb), Haaland (44′ st Strand Larsen). Ct: Solbakken

Arbitro: Hernandez

Marcatori: 11′ Esposito (I), 18′ st Nusa (N), 33′ e 34′ st Haaland (N), 45’+3 st Strand Larsen (N)

Ammoniti: Barella (I), Bastoni (I), Esposito (I), Haaland (N), Strand Larsen (N)

"Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante"

Qual. Mondiali, risultati

