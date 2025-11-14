All’Italia Under 21 non basta Pisilli. Azzurrini battuti dalla Polonia 2-1

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2
Italia , Mancini:"le nostre occasioni le abbiamo avute"
Novembre 14, 2025
In vamntaggio 1-0 fiono all’83’ grazie al supergol messo a segno da Pisilli al 671′, l’Italia Uneder 21 del ct Baldini , è prima raggiunta all’83’ da Bogacz, e dopo tre minbuti subisce il raddoppio di Kuziemka. La Polonia consolida il primo posto nel gruppo E qualificazioni campionati europei , a quota 15 punti , Azzurrini a quota 12 . Nel finale, espulso (già mmaonito ) anche Koleosho, che salterà la sfida al Montenegro terzo in classifica.

Novembre 14, 2025
Novembre 14, 2025

