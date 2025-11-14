Italia , Gattuso:” Ho visto un’Italia che ha giocato”

La vittoria contro la Moldavia ha soddisfatto il ct ,Rino Gattuso che alla fine del match ai i microfoni Rai è diventato una fiume in piena;” “Ho sentito quello che hanno detto i tifosi, è una vergogna che ci dicano andate a lavorare – Una vergogna: non lo accetto ma noi andiamo avanti. Io ho visto un’Italia che ha giocato, loro non hanno mai tirato in porta. Io sono molto soddisfatto, se siete rimasti all’11-1 della Norvegia è un problema vostro”.

Gattuso ha parlato anche della formula di qualificazione: ora l’Italia dovrebbe vincere 9-0 con la Norvegia domenica sera a San Siro per evitare i playoff, cosa francamente impossibile: “Nel ’94 c’erano due africane, ora otto. Ai miei tempi le migliori seconde europee andavano direttamente al Mondiale”,