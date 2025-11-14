Italia , Gattuso:” Ho visto un’Italia che ha giocato”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 14, 2025
scritto daRedazione

La vittoria contro la Moldavia ha soddisfatto il ct ,Rino Gattuso che alla fine del match ai i microfoni Rai è diventato una fiume in piena;” “Ho sentito quello che hanno detto i tifosi, è una vergogna che ci dicano andate a lavorare – Una vergogna: non lo accetto ma noi andiamo avanti. Io ho visto un’Italia che ha giocato, loro non hanno mai tirato in porta. Io sono molto soddisfatto, se siete rimasti all’11-1 della Norvegia è un problema vostro”.

Gattuso ha parlato anche della formula di qualificazione: ora l’Italia dovrebbe vincere 9-0 con la Norvegia domenica sera a San Siro per evitare i playoff, cosa francamente impossibile: “Nel ’94 c’erano due africane, ora otto. Ai miei tempi le migliori seconde europee andavano direttamente al Mondiale”,

Novembre 14, 2025
scritto daRedazione
