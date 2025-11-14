Sfondo scuro Sfondo chiaro
Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2
Italia , Gattuso:" Ho visto un'Italia che ha giocato"
Italia, Tonali:” dovevamo trovare prima ilò gol”

Novembre 14, 2025
scritto daRedazione

“Dovevamo trovare prima il gol, perché abbiamo giocatori forti nonostante i tanti cambi. Non dobbiamo trovare scuse, ma ho visto comunque la reazione e l’orgoglio della squadra. Andava sbloccata prima, più il tempo passava e più diventava difficile segnare. Ma avevamo voglia di tornare a casa con i tre punti”, ha aggiunto. I cori di contestazione da parte dello spicchio di tifosi azzurri”. Così il centrocampista azzurro Sandro Tonali, a Raisport, dopo la vittoria per 2-0 sulla Moldova

“Non ci fai caso e non dai attenzione per via dell’adrenalina. È difficile sentire una voce esterna, ma siamo professionisti, se troviamo uno stadio di 100.000 che ci viene contro dobbiamo dare il 100% e giocare per vincere”.

Novembre 14, 2025
scritto daRedazione
