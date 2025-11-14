Sfondo scuro Sfondo chiaro
Italia , Pio Esposito:"èì sempre una grandissima emozione giocare e segnare"
Italia , Mancini:”le nostre occasioni le abbiamo avute”

Novembre 14, 2025
scritto daRedazione

Il gruppo è unito, oggi abbiamo cambiato tantissimi calciatori e penso che tutti abbiano risposto presente: questa è la base per arrivare ai grandi successi”, ha aggiunto. “Gli insulti dei tifosi non ci hanno fatto piacere, ma dobbiamo pensar al campo per far meglio e trasformare i fischi in applausi”. Così Gianluca Mancini autore del primo gol che ha sbloccato la sfida contro la MOldavia ai microfoni RaiSport. “Sapevano di trovare una s quadra chiusa. Dal mio punto di vista nel primo tempo non siamo stati bravi a sbloccarla, e in questi casi più passa il tempo e più diventa difficile”.

Novembre 14, 2025
scritto daRedazione
