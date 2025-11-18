Qulificazioni Mondiali 2026 , risultati

La Germania batte la Slovacchia 6-0 e centra la qualificazione ai Mondiali I Slovacchia agli spareggi . Anche l’Olanda qualificata grazie al successo per 4-0 con la Lituania: Polonia ai playoff. La Croazia vince in in Montenegro e la Repubblica Ceca è seconda dopo il successo su Gibilterra. Vittoria dell’Irlanda del Nord sul Lussemburgo.

Risultati

GRUPPO A

GERMANIA-SLOVACCHIA 6-0

18′ Woltemade, 29′ Gnabry, 36′ e 41′ Sané, 67′ Baku, 79′ Ouedraougo

IRLANDA DEL NORD-LUSSEMBURGO 1-0

44′ rig. Donley

GRUPPO G

OLANDA-LITUANIA 4-0

16′ Reijnders, 58′ rig. Gakpo, 60′ Simons, 62′ Malen

MALTA-POLONIA 2-3

32′ Lewandowski (P), 36′ Cardona (M), 59′ Wszolek (P), 68′ rig. Teuma (M), 85′ Zielinski (P)

GRUPPO L

MONTENEGRO-CROAZIA 2-3

3′ Osmajic (M), 17′ Krstovic (M), 37′ rig. Perisic (C), 72′ Jakic (C), 87′ Vlasic (C)

REPUBBLICA CECA-GIBILTERRA 6-0

5′ Doudera, 18′ Chory, 32′ Coufal, 39′ Karabec, 44′ Soucek, 51′ Hranac

CLASSIFICA

GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I

Norvegia: 24 punti in 8 partite (37 gol fatti, 5 gol subiti) – QUALIFICATA ITALIA: 18 punti in 8 partite (21 gol fatti, 12 gol subiti) – AI PLAYOFF Israele: 12 punti in 8 partite (19 gol fatti, 20 gol subiti) Estonia: 4 punti in 8 partite (8 gol fatti, 21 gol subiti) Moldavia: 1 punto in 8 partite (5 gol fatti, 32 gol subiti)

GIRONE A

Germania: 15 punti in 6 partite (16 gol fatti, 3 gol subiti) – QUALIFICATA Slovacchia: 12 punti in 6 partite (6 gol fatti, 8 gol subiti) – AI PLAYOFF Irlanda del Nord: 9 punti in 6 partite (7 gol fatti, 6 gol subiti) – AI PLAYOFF (da ripescata dalla Nations) Lussemburgo: 0 punti in 6 partite (1 gol fatto, 13 gol subiti)

GIRONE B

Svizzera: 13 punti in 5 partite (13 gol fatti, 1 gol subito) Kosovo: 10 punti in 5 partite (5 gol fatti, 4 gol subiti) Slovenia: 3 punti in 5 partite (2 gol fatti, 7 gol subiti) Svezia: 1 punto in 5 partite (3 gol fatti, 11 gol subiti) – AI PLAYOFF (da ripescata dalla Nations)

GIRONE C

Danimarca: 11 punti in 5 partite (14 gol fatti, 3 gol subiti) Scozia: 10 punti in 5 partite (9 gol fatti, 5 gol subiti) Grecia: 6 punti in 5 partite (10 gol fatti, 12 gol subiti) Bielorussia: 1 punto in 5 partite (4 gol fatti, 17 gol subitI

GIRONE D

Francia: 16 punti in 6 partite (16 gol fatti, 4 gol subiti) – QUALIFICATA Ucraina: 10 punti in 6 partite (10 gol fatti, 11 gol subiti) – AI PLAYOFF Islanda: 7 punti in 6 partite (13 gol fatti, 11 gol subiti) Azerbaigian: 1 punto in 6 partite (3 gol fatti, 16 gol subiti)

GIRONE E

Spagna: 15 punti in 5 partite (19 gol fatti, 0 gol subiti) Turchia: 12 punti in 5 partite (15 gol fatti, 10 gol subiti) Georgia: 3 punti in 5 partite (6 gol fatti, 13 gol subiti) Bulgaria: 0 punti in 5 partite (1 gol fatto, 18 gol subiti)

GIRONE F

Portogallo: 13 punti in 6 partite (20 gol fatti, 7 gol subiti) – QUALIFICATO Irlanda: 10 punti in 6 partite (9 gol fatti, 7 gol subiti) – AI PLAYOFF Ungheria: 8 punti in 6 partite (11 gol fatti, 10 gol subiti) Armenia: 3 punti in 6 partite (3 gol fatti, 19 gol subiti)

GIRONE G

Olanda: 20 punti in 8 partite (27 gol fatti, 4 gol subiti) – QUALIFICATA Polonia: 17 punti in 8 partite (14 gol fatti, 7 gol subiti) – AI PLAYOFF Finlandia: 10 punti in 8 partite (8 gol fatti, 14 gol subiti) Malta: 5 punti in 8 partite (4 gol fatti, 19 gol subiti) Lituania: 3 punti in 8 partite (6 gol fatti, 15 gol subiti)

GIRONE H

Austria: 18 punti in 7 partite (21 gol fatti, 3 gol subiti) Bosnia: 16 punti in 7 partite (16 gol fatti, 6 gol subiti) Romania: 10 punti in 7 partite (12 gol fatti, 9 gol subiti) – AI PLAYOFF (da ripescata dalla Nations) Cipro: 8 punti in 8 partite (11 gol fatti, 11 gol subiti) San Marino: 0 punti in 7 partite (1 gol fatto, 32 gol subiti)

GIRONE J

Belgio: 15 punti in 7 partite (22 gol fatti, 7 gol subiti) Macedonia del Nord: 13 punti in 7 partite (12 gol fatti, 3 gol subiti) Galles: 13 punti in 7 partite (14 gol fatti, 10 gol subiti) Kazakistan: 8 punti in 8 partite (9 gol fatti, 13 gol subiti) Liechtenstein: 0 punti in 7 partite (0 gol fatti, 24 gol subiti)

GIRONE K

Inghilterra: 24 punti in 8 partite (22 gol fatti, 0 gol subiti) – QUALIFICATA Albania: 14 punti in 8 partite (7 gol fatti, 5 gol subiti) – AI PLAYOFF Serbia: 13 punti in 8 partite (9 gol fatti, 10 gol subiti) Lettonia: 5 punti in 8 partite (5 gol fatti, 15 gol subiti) Andorra: 1 punto in 8 partite (3 gol fatti, 16 gol subiti)

GIRONE L

Gibilterra: 0 punti in 8 partite (3 gol fatti, 28 gol subiti)



Croazia: 22 punti in 8 partite (26 gol fatti, 4 gol subiti) – QUALIFICATA

Repubblica Ceca: 16 punti in 8 partite (18 gol fatti, 8 gol subiti) – AI PLAYOFF

Far Oer: 12 punti in 8 partite (11 gol fatti, 9 gol subiti)

Montenegro: 9 punti in 8 partite (8 gol fatti, 17 gol subiti)

