Qulificazioni Mondiali 2026 , risultati

La Germania batte la Slovacchia 6-0 e centra la qualificazione ai Mondiali I Slovacchia agli spareggi . Anche l’Olanda qualificata grazie al successo per 4-0 con la Lituania: Polonia ai playoff. La Croazia vince in in Montenegro e la Repubblica Ceca è seconda dopo il successo su Gibilterra. Vittoria dell’Irlanda del Nord sul Lussemburgo.
Risultati
GRUPPO A
GERMANIA-SLOVACCHIA 6-0
18′ Woltemade, 29′ Gnabry, 36′ e 41′ Sané, 67′ Baku, 79′ Ouedraougo
IRLANDA DEL NORD-LUSSEMBURGO 1-0
44′ rig. Donley
GRUPPO G
OLANDA-LITUANIA 4-0
16′ Reijnders, 58′ rig. Gakpo, 60′ Simons, 62′ Malen
MALTA-POLONIA 2-3
32′ Lewandowski (P), 36′ Cardona (M), 59′ Wszolek (P), 68′ rig. Teuma (M), 85′ Zielinski (P)
GRUPPO L
MONTENEGRO-CROAZIA 2-3
3′ Osmajic (M), 17′ Krstovic (M), 37′ rig. Perisic (C), 72′ Jakic (C), 87′ Vlasic (C)
REPUBBLICA CECA-GIBILTERRA 6-0
5′ Doudera, 18′ Chory, 32′ Coufal, 39′ Karabec, 44′ Soucek, 51′ Hranac
CLASSIFICA
GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I
- Norvegia: 24 punti in 8 partite (37 gol fatti, 5 gol subiti) – QUALIFICATA
- ITALIA: 18 punti in 8 partite (21 gol fatti, 12 gol subiti) – AI PLAYOFF
- Israele: 12 punti in 8 partite (19 gol fatti, 20 gol subiti)
- Estonia: 4 punti in 8 partite (8 gol fatti, 21 gol subiti)
- Moldavia: 1 punto in 8 partite (5 gol fatti, 32 gol subiti)
GIRONE A
- Germania: 15 punti in 6 partite (16 gol fatti, 3 gol subiti) – QUALIFICATA
- Slovacchia: 12 punti in 6 partite (6 gol fatti, 8 gol subiti) – AI PLAYOFF
- Irlanda del Nord: 9 punti in 6 partite (7 gol fatti, 6 gol subiti) – AI PLAYOFF (da ripescata dalla Nations)
- Lussemburgo: 0 punti in 6 partite (1 gol fatto, 13 gol subiti)
GIRONE B
- Svizzera: 13 punti in 5 partite (13 gol fatti, 1 gol subito)
- Kosovo: 10 punti in 5 partite (5 gol fatti, 4 gol subiti)
- Slovenia: 3 punti in 5 partite (2 gol fatti, 7 gol subiti)
- Svezia: 1 punto in 5 partite (3 gol fatti, 11 gol subiti) – AI PLAYOFF (da ripescata dalla Nations)
GIRONE C
- Danimarca: 11 punti in 5 partite (14 gol fatti, 3 gol subiti)
- Scozia: 10 punti in 5 partite (9 gol fatti, 5 gol subiti)
- Grecia: 6 punti in 5 partite (10 gol fatti, 12 gol subiti)
- Bielorussia: 1 punto in 5 partite (4 gol fatti, 17 gol subitI
GIRONE D
- Francia: 16 punti in 6 partite (16 gol fatti, 4 gol subiti) – QUALIFICATA
- Ucraina: 10 punti in 6 partite (10 gol fatti, 11 gol subiti) – AI PLAYOFF
- Islanda: 7 punti in 6 partite (13 gol fatti, 11 gol subiti)
- Azerbaigian: 1 punto in 6 partite (3 gol fatti, 16 gol subiti)
GIRONE E
- Spagna: 15 punti in 5 partite (19 gol fatti, 0 gol subiti)
- Turchia: 12 punti in 5 partite (15 gol fatti, 10 gol subiti)
- Georgia: 3 punti in 5 partite (6 gol fatti, 13 gol subiti)
- Bulgaria: 0 punti in 5 partite (1 gol fatto, 18 gol subiti)
GIRONE F
- Portogallo: 13 punti in 6 partite (20 gol fatti, 7 gol subiti) – QUALIFICATO
- Irlanda: 10 punti in 6 partite (9 gol fatti, 7 gol subiti) – AI PLAYOFF
- Ungheria: 8 punti in 6 partite (11 gol fatti, 10 gol subiti)
- Armenia: 3 punti in 6 partite (3 gol fatti, 19 gol subiti)
GIRONE G
- Olanda: 20 punti in 8 partite (27 gol fatti, 4 gol subiti) – QUALIFICATA
- Polonia: 17 punti in 8 partite (14 gol fatti, 7 gol subiti) – AI PLAYOFF
- Finlandia: 10 punti in 8 partite (8 gol fatti, 14 gol subiti)
- Malta: 5 punti in 8 partite (4 gol fatti, 19 gol subiti)
- Lituania: 3 punti in 8 partite (6 gol fatti, 15 gol subiti)
GIRONE H
- Austria: 18 punti in 7 partite (21 gol fatti, 3 gol subiti)
- Bosnia: 16 punti in 7 partite (16 gol fatti, 6 gol subiti)
- Romania: 10 punti in 7 partite (12 gol fatti, 9 gol subiti) – AI PLAYOFF (da ripescata dalla Nations)
- Cipro: 8 punti in 8 partite (11 gol fatti, 11 gol subiti)
- San Marino: 0 punti in 7 partite (1 gol fatto, 32 gol subiti)
GIRONE J
- Belgio: 15 punti in 7 partite (22 gol fatti, 7 gol subiti)
- Macedonia del Nord: 13 punti in 7 partite (12 gol fatti, 3 gol subiti)
- Galles: 13 punti in 7 partite (14 gol fatti, 10 gol subiti)
- Kazakistan: 8 punti in 8 partite (9 gol fatti, 13 gol subiti)
- Liechtenstein: 0 punti in 7 partite (0 gol fatti, 24 gol subiti)
GIRONE K
- Inghilterra: 24 punti in 8 partite (22 gol fatti, 0 gol subiti) – QUALIFICATA
- Albania: 14 punti in 8 partite (7 gol fatti, 5 gol subiti) – AI PLAYOFF
- Serbia: 13 punti in 8 partite (9 gol fatti, 10 gol subiti)
- Lettonia: 5 punti in 8 partite (5 gol fatti, 15 gol subiti)
- Andorra: 1 punto in 8 partite (3 gol fatti, 16 gol subiti)
GIRONE L
Gibilterra: 0 punti in 8 partite (3 gol fatti, 28 gol subiti)
Croazia: 22 punti in 8 partite (26 gol fatti, 4 gol subiti) – QUALIFICATA
Repubblica Ceca: 16 punti in 8 partite (18 gol fatti, 8 gol subiti) – AI PLAYOFF
Far Oer: 12 punti in 8 partite (11 gol fatti, 9 gol subiti)
Montenegro: 9 punti in 8 partite (8 gol fatti, 17 gol subiti)
Le 34 Nazionali (su 48) già qualificate al Mondiale
- Canada (Paese ospitante)
- Messico (Paese ospitante)
- Stati Uniti (Paese ospitante)
- Giappone
- Nuova Zelanda
- Iran
- Argentina
- Uzbekistan
- Corea del Sud
- Giordania
- Australia
- Brasile
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marocco
- Tunisia
- Egitto
- Algeria
- Ghana
- Capo Verde
- Sudafrica
- Qatar
- Inghilterra
- Arabia Saudita
- Senegal
- Costa d’Avorio
- Francia
- Croazia
- Portogallo
- Norvegia
- Germania
- Olanda