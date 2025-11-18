Sfondo scuro Sfondo chiaro
Sinner il cosmonauta
Qulificazioni Mondiali 2026 , risultati

Qulificazioni Mondiali 2026 , risultati

Novembre 18, 2025
scritto daRedazione

La Germania batte la Slovacchia 6-0 e centra la qualificazione ai Mondiali I Slovacchia agli spareggi . Anche l’Olanda qualificata grazie al successo per 4-0 con la Lituania: Polonia ai playoff. La Croazia vince in in Montenegro e la Repubblica Ceca è seconda dopo il successo su Gibilterra. Vittoria dell’Irlanda del Nord sul Lussemburgo.

Risultati

GRUPPO A

    GERMANIA-SLOVACCHIA 6-0

    18′ Woltemade, 29′ Gnabry, 36′ e 41′ Sané, 67′ Baku, 79′ Ouedraougo

    IRLANDA DEL NORD-LUSSEMBURGO 1-0

    44′ rig. Donley

IRLANDA DEL NORD-LUSSEMBURGO 1-0, GOL E HIGHLIGHTS

GRUPPO G

    OLANDA-LITUANIA 4-0

    16′ Reijnders, 58′ rig. Gakpo, 60′ Simons, 62′ Malen

    MALTA-POLONIA 2-3

    32′ Lewandowski (P), 36′ Cardona (M), 59′ Wszolek (P), 68′ rig. Teuma (M), 85′ Zielinski (P)

GRUPPO L

    MONTENEGRO-CROAZIA 2-3

    3′ Osmajic (M), 17′ Krstovic (M), 37′ rig. Perisic (C), 72′ Jakic (C), 87′ Vlasic (C)

    REPUBBLICA CECA-GIBILTERRA 6-0

    5′ Doudera, 18′ Chory, 32′ Coufal, 39′ Karabec, 44′ Soucek, 51′ Hranac

CLASSIFICA

GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I

  1. Norvegia: 24 punti in 8 partite (37 gol fatti, 5 gol subiti) – QUALIFICATA
  2. ITALIA: 18 punti in 8 partite (21 gol fatti, 12 gol subiti) – AI PLAYOFF
  3. Israele: 12 punti in 8 partite (19 gol fatti, 20 gol subiti) 
  4. Estonia: 4 punti in 8 partite (8 gol fatti, 21 gol subiti)
  5. Moldavia: 1 punto in 8 partite (5 gol fatti, 32 gol subiti)

GIRONE A

  1. Germania: 15 punti in 6 partite (16 gol fatti, 3 gol subiti) – QUALIFICATA
  2. Slovacchia: 12 punti in 6 partite (6 gol fatti, 8 gol subiti) – AI PLAYOFF
  3. Irlanda del Nord: 9 punti in 6 partite (7 gol fatti, 6 gol subiti) – AI PLAYOFF (da ripescata dalla Nations)
  4. Lussemburgo: 0 punti in 6 partite (1 gol fatto, 13 gol subiti)

GIRONE B

  1. Svizzera: 13 punti in 5 partite (13 gol fatti, 1 gol subito)
  2. Kosovo: 10 punti in 5 partite (5 gol fatti, 4 gol subiti)
  3. Slovenia: 3 punti in 5 partite (2 gol fatti, 7 gol subiti)
  4. Svezia: 1 punto in 5 partite (3 gol fatti, 11 gol subiti) – AI PLAYOFF (da ripescata dalla Nations)

GIRONE C

  1. Danimarca: 11 punti in 5 partite (14 gol fatti, 3 gol subiti)
  2. Scozia: 10 punti in 5 partite (9 gol fatti, 5 gol subiti)
  3. Grecia: 6 punti in 5 partite (10 gol fatti, 12 gol subiti)
  4. Bielorussia: 1 punto in 5 partite (4 gol fatti, 17 gol subitI

GIRONE D

  1. Francia: 16 punti in 6 partite (16 gol fatti, 4 gol subiti) – QUALIFICATA 
  2. Ucraina: 10 punti in 6 partite (10 gol fatti, 11 gol subiti) – AI PLAYOFF
  3. Islanda: 7 punti in 6 partite (13 gol fatti, 11 gol subiti)
  4. Azerbaigian: 1 punto in 6 partite (3 gol fatti, 16 gol subiti)

GIRONE E

  1. Spagna: 15 punti in 5 partite (19 gol fatti, 0 gol subiti) 
  2. Turchia: 12 punti in 5 partite (15 gol fatti, 10 gol subiti)
  3. Georgia: 3 punti in 5 partite (6 gol fatti, 13 gol subiti)
  4. Bulgaria: 0 punti in 5 partite (1 gol fatto, 18 gol subiti)

GIRONE F

  1. Portogallo: 13 punti in 6 partite (20 gol fatti, 7 gol subiti) – QUALIFICATO
  2. Irlanda: 10 punti in 6 partite (9 gol fatti, 7 gol subiti) – AI PLAYOFF
  3. Ungheria: 8 punti in 6 partite (11 gol fatti, 10 gol subiti)
  4. Armenia: 3 punti in 6 partite (3 gol fatti, 19 gol subiti)

GIRONE G

  1. Olanda: 20 punti in 8 partite (27 gol fatti, 4 gol subiti) – QUALIFICATA
  2. Polonia: 17 punti in 8 partite (14 gol fatti, 7 gol subiti) – AI PLAYOFF
  3. Finlandia: 10 punti in 8 partite (8 gol fatti, 14 gol subiti) 
  4. Malta: 5 punti in 8 partite (4 gol fatti, 19 gol subiti)
  5. Lituania: 3 punti in 8 partite (6 gol fatti, 15 gol subiti)

GIRONE H

  1. Austria: 18 punti in 7 partite (21 gol fatti, 3 gol subiti)
  2. Bosnia: 16 punti in 7 partite (16 gol fatti, 6 gol subiti)
  3. Romania: 10 punti in 7 partite (12 gol fatti, 9 gol subiti) – AI PLAYOFF (da ripescata dalla Nations)
  4. Cipro: 8 punti in 8 partite (11 gol fatti, 11 gol subiti)
  5. San Marino: 0 punti in 7 partite (1 gol fatto, 32 gol subiti)

GIRONE J

  1. Belgio: 15 punti in 7 partite (22 gol fatti, 7 gol subiti)
  2. Macedonia del Nord: 13 punti in 7 partite (12 gol fatti, 3 gol subiti)
  3. Galles: 13 punti in 7 partite (14 gol fatti, 10 gol subiti)
  4. Kazakistan: 8 punti in 8 partite (9 gol fatti, 13 gol subiti)
  5. Liechtenstein: 0 punti in 7 partite (0 gol fatti, 24 gol subiti)

GIRONE K

  1. Inghilterra: 24 punti in 8 partite (22 gol fatti, 0 gol subiti) – QUALIFICATA
  2. Albania: 14 punti in 8 partite (7 gol fatti, 5 gol subiti) – AI PLAYOFF
  3. Serbia: 13 punti in 8 partite (9 gol fatti, 10 gol subiti)
  4. Lettonia: 5 punti in 8 partite (5 gol fatti, 15 gol subiti)
  5. Andorra: 1 punto in 8 partite (3 gol fatti, 16 gol subiti)

GIRONE L

Gibilterra: 0 punti in 8 partite (3 gol fatti, 28 gol subiti)

Croazia: 22 punti in 8 partite (26 gol fatti, 4 gol subiti) – QUALIFICATA

Repubblica Ceca: 16 punti in 8 partite (18 gol fatti, 8 gol subiti) – AI PLAYOFF

Far Oer: 12 punti in 8 partite (11 gol fatti, 9 gol subiti)

Montenegro: 9 punti in 8 partite (8 gol fatti, 17 gol subiti)

Le 34 Nazionali (su 48) già qualificate al Mondiale

  1. Canada (Paese ospitante)
  2. Messico (Paese ospitante)
  3. Stati Uniti (Paese ospitante)
  4. Giappone
  5. Nuova Zelanda
  6. Iran
  7. Argentina
  8. Uzbekistan
  9. Corea del Sud
  10. Giordania
  11. Australia
  12. Brasile
  13. Ecuador
  14. Uruguay
  15. Colombia
  16. Paraguay
  17. Marocco
  18. Tunisia
  19. Egitto
  20. Algeria
  21. Ghana
  22. Capo Verde
  23. Sudafrica
  24. Qatar
  25. Inghilterra
  26. Arabia Saudita
  27. Senegal
  28. Costa d’Avorio
  29. Francia
  30. Croazia
  31. Portogallo
  32. Norvegia
  33. Germania
  34. Olanda

