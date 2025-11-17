Italia , Locatelli:”A marzo dobbiamo andare con un’altra carica”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2
Novembre 17, 2025
scritto daRedazione

Intervenuto alla Rai, il centrocampista della Nazionale Manuel Locatelli ha analizzato così la sconfitta per 4-1 con la Norvegia: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, dovevamo cercare di fare il secondo gol. A marzo dobbiamo andare con un’altra carica, dobbiamo essere uniti in tutti i momenti della partita, sappiamo cosa ci giochiamo e dobbiamo prenderci tutte le nostre responsabilità”. Sulla differenza tra la prestazione nel primo e nel secondo tempo, Locatelli analizza: “Nella ripresa siamo partiti così perché abbiamo concesso dei contropiedi e siamo stati poco attenti nelle preventive. Dobbiamo analizzare cosa abbiamo sbagliato, ora il focus va a marzo perché abbiamo tanto da giocarci”. 

Novembre 17, 2025
scritto daRedazione
Novembre 17, 2025
Novembre 17, 2025

