Gattuso:” l’Irlanda è una s quadra fisica , dobbiamo giocarcela”

Novembre 20, 2025
scritto daRedazione

Dall’unra di Zurigo è uscita l’Irlanda del Nord , la Nazionale che si giocherà il 26 marzo con l’Italia il passaggio alla finale p del 31 marzo ai layoff per accedere ai prossimi Mondiali di Calcio 2026

.”Dobbiamo giocarcela – ha detto il ct azzurro Rino Gattuso a Sky – Sapevamo che dovevamo passare dai playoff, dobbiamo migliorare. Guardiamo con fiducia in avanti. Stage prima della partita? Non sta a me decidere, abbiamo un presidente. Io faccio l’allenatore. Ora dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità, quando facciamo le cose per bene siamo competitivi. La mia priorità è quella ed è un problema mio riuscire a migliorare questo aspetto, per il resto avremo tempo. Adesso studieremo gli avversari. Poi vedremo di fare meno danni possibili. Chiesa? Io lo chiamo a ogni convocazione. Il problema non è Gattuso o il suo staff che non lo vedono, ma il problema ce l’ha lui, non noi”.

.

Novembre 20, 2025
scritto daRedazione
Novembre 20, 2025
Novembre 20, 2025

