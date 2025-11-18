La Nazionale azzurra di tennis pronta in Coppa Davis

Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti , la prossima Coppa Davis sarà orfana anche di Carlos Alcarz: lo spgnolo ha accusato un’edema alla coscia destra duramnte il match alle Finals di Torino , dove è stato sconfitto dal tennista italiano.

l capitano Jurgen Meltzer ha convocato Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler e Alexander Erler: La squadra azzurra è pronta alla fianle eight di Coppa Davis che si svolgerà a Bologna.Gli avversari sarà l'Austria con la squadra composta da:Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler e Alexander Erler, capitanati da Jurge Metzer

L’Italia senza le due punte di diamanti Sinner e Musetti con: Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, e per il doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Un gruppo di assoluto livello che certifica l’epoca d’oro che sta vivendo il movimento tennistico azzurro: anche senza i fuoriclasse Sinner e Musetti. I quarti di fianle, in programma mercoledì 19 dalle ore 16. In caso di semifinale l’Italia incrocerà sulla propria strada una tra Francia e Belgio, ma potrebbe ahce affrontrare la temibile Germania con Sacha Zverev , tedeschi opposti alla Spagna indeboilita dopo il forfait di Alcara.