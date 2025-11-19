Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Pisa , Buffon tripletta in maglia azzurra U19
Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati
Coppa Davis, il Belgio batte la Francia

Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati

Novembre 19, 2025
scritto daRedazione

Ultimi match delle qualificazioni ai prossimi campoionati del Mondo. Colpo della Scozia, che batte 4-2 la Danimarca e torna al Mondiale insieme all’Austria (basta l’1-1 con la Bosnia) e alla Svizzera che pareggia in Kosovo. Centra la qualificazione anche la Spagna (2-2 con la Turchia) e il Belgio, che travolge 7-0 il Liechtenstein. Ai playoff il Galles.

RISULTATI

GRUPPO B

    KOSOVO-SVIZZERA 1-1

    47′ Vargas (S), 74′ Muslija (K)

    SVEZIA-SLOVENIA 1-1

    64′ Elsnik (SL), 88′ Lundgren (SV)

GRUPPO C

    BIELORUSSIA-GRECIA 0-0

    SCOZIA-DANIMARCA 4-2

    4′ McTominay (S), 57′ rig. Hojlund (D), 79′ Shankland (S), 82′ Dorgu (D), 93′ Tierney (S), 98′ McLean (S)

GRUPPO E

    BULGARIA-GEORGIA 2-1

    10′ Rusev (B), 24′ Krastev (B), 88′ Lochoshvili (G)

    SPAGNA-TURCHIA 2-2

    4′ Olmo (S), 42′ Gul (T), 54′ Ozcan (T), 62′ Oyarzabal (S)

GRUPPO H

    AUSTRIA-BOSNIA ERZEGOVINA 1-1

    12′ Tabakovic (B), 78′ Gregoritsch (A)

    ROMANIA-SAN MARINO 7-1

    2′ Giacopetti (S), 13′ aut. Rossi (S), 29′ Baiaram (R), 42′ Man (R), 57′ aut. Valentini (S), 76′ Hagi (R), 82′ Ratiu (R), 87′ rig. Munteanu (R)

GRUPPO J

    BELGIO-LIECHTENSTEIN 7-0

    3′ Vanaken, 34′ e 41′ Doku, 52′ Mechele, 55′ Saelemaekers, 57′ e 59′ De Ketelaere

    GALLES-MACEDONIA DEL NORD 7-1

    18′ rig., 75′ e 81′ rig. Wilson (G), 21′ Brooks (G), 23′ Miovski (M), 37′ Johnson (G), 57′ James (G), 88′ Broadhead (G)

Novembre 19, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Pisa , Buffon tripletta in maglia azzurra U19

Novembre 18, 2025
Articolo successivo

Coppa Davis, il Belgio batte la Francia

Novembre 19, 2025

Recommended for You

Qual. Mondiali: San Siro si spengono e luci Azzurre. La Norvegia travolge l’Italia 4-1