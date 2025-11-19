Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati

Ultimi match delle qualificazioni ai prossimi campoionati del Mondo. Colpo della Scozia, che batte 4-2 la Danimarca e torna al Mondiale insieme all’Austria (basta l’1-1 con la Bosnia) e alla Svizzera che pareggia in Kosovo. Centra la qualificazione anche la Spagna (2-2 con la Turchia) e il Belgio, che travolge 7-0 il Liechtenstein. Ai playoff il Galles.
RISULTATI
GRUPPO B
KOSOVO-SVIZZERA 1-1
47′ Vargas (S), 74′ Muslija (K)
SVEZIA-SLOVENIA 1-1
64′ Elsnik (SL), 88′ Lundgren (SV)
GRUPPO C
BIELORUSSIA-GRECIA 0-0
SCOZIA-DANIMARCA 4-2
4′ McTominay (S), 57′ rig. Hojlund (D), 79′ Shankland (S), 82′ Dorgu (D), 93′ Tierney (S), 98′ McLean (S)
GRUPPO E
BULGARIA-GEORGIA 2-1
10′ Rusev (B), 24′ Krastev (B), 88′ Lochoshvili (G)
SPAGNA-TURCHIA 2-2
4′ Olmo (S), 42′ Gul (T), 54′ Ozcan (T), 62′ Oyarzabal (S)
GRUPPO H
AUSTRIA-BOSNIA ERZEGOVINA 1-1
12′ Tabakovic (B), 78′ Gregoritsch (A)
ROMANIA-SAN MARINO 7-1
2′ Giacopetti (S), 13′ aut. Rossi (S), 29′ Baiaram (R), 42′ Man (R), 57′ aut. Valentini (S), 76′ Hagi (R), 82′ Ratiu (R), 87′ rig. Munteanu (R)
GRUPPO J
BELGIO-LIECHTENSTEIN 7-0
3′ Vanaken, 34′ e 41′ Doku, 52′ Mechele, 55′ Saelemaekers, 57′ e 59′ De Ketelaere
GALLES-MACEDONIA DEL NORD 7-1
18′ rig., 75′ e 81′ rig. Wilson (G), 21′ Brooks (G), 23′ Miovski (M), 37′ Johnson (G), 57′ James (G), 88′ Broadhead (G)