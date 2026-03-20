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Cagliari, Pisacane dopo il ko col Napoli: “Ho ritrovato la mia squadra, ma così non basta”
SERIE A , FINALE: GENOA -UDINESE 0-2. 66' EKKELENKAMP, 90+6 DAVIS

Cagliari, Pisacane dopo il ko col Napoli: “Ho ritrovato la mia squadra, ma così non basta”

Marzo 20, 2026
scritto daRedazione

CAGLIARI – Una sconfitta che lascia amarezza, ma anche qualche segnale incoraggiante. Dopo lo 0-1 contro il Napoli, Fabio Pisacane analizza la prestazione del suo Cagliari con uno sguardo lucido, diviso tra delusione per il risultato e fiducia per quanto mostrato in campo.

«Non sono soddisfatto del risultato, ma sono rincuorato perché ho ritrovato la mia squadra», ha dichiarato il tecnico rossoblù nel post-partita. Parole che raccontano bene il momento della squadra sarda, reduce da una prestazione opaca nella gara precedente e chiamata a una reazione immediata.

E la risposta, almeno sul piano dell’atteggiamento, è arrivata. «Rispetto a Pisa abbiamo giocato da Cagliari, nello spirito e nella prestazione», ha aggiunto Pisacane, sottolineando come i suoi abbiano finalmente ritrovato identità e intensità. Tuttavia, contro un avversario di alto livello, questo non è bastato per portare a casa punti.

Il tecnico ha infatti riconosciuto i meriti degli avversari: «Più che demeriti nostri, è stato merito loro. Anche quando fai tutto al massimo, trovano comunque soluzioni». Una lettura che evidenzia il divario tecnico emerso nei momenti chiave della partita.

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