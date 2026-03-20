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SERIE A , FINALE: GENOA -UDINESE 0-2. 66′ EKKELENKAMP, 90+6 DAVIS Leggi ora
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Cagliari, Pisacane dopo il ko col Napoli: “Ho ritrovato la mia squadra, ma così non basta”
SERIE A , FINALE: GENOA -UDINESE 0-2. 66′ EKKELENKAMP, 90+6 DAVIS

SERIE A , FINALE: GENOA -UDINESE 0-2. 66′ EKKELENKAMP, 90+6 DAVIS

Marzo 20, 2026
scritto daRedazione

Marzo 20, 2026
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Cagliari, Pisacane dopo il ko col Napoli: “Ho ritrovato la mia squadra, ma così non basta”

Marzo 20, 2026

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