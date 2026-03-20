Fenerbahçe Beko batte Olimpia Milano 79‑75: il finale infuocato di Istanbul

Istanbul, 20 marzo 2026 – Emozioni fino all’ultimo secondo all’Ülker Sports Arena, dove Fenerbahçe Beko Istanbul ha sconfitto Olimpia Milano 79‑75 in un match di EuroLeague che rimarrà negli annali della stagione.
Milano sorprende nel primo tempo
L’inizio del match ha visto Milano partire forte. La squadra italiana ha trovato ritmo offensivo grazie a tiri precisi dall’arco e a una difesa organizzata, chiudendo il primo tempo in vantaggio 37‑36. “Siamo entrati in campo con determinazione, sapevamo che la chiave era partire aggressivi”, ha commentato il capitano dell’Olimpia (citazione immaginaria).
Fenerbahçe cambia marcia
Il terzo quarto ha cambiato le sorti della partita. Con una difesa pressante e contropiedi letali, il Fenerbahçe ha recuperato terreno e ha piazzato un parziale di 23‑15, ribaltando il punteggio. Il playmaker turco, vero motore della squadra, ha guidato i compagni con 18 punti e 7 assist, dominando i momenti cruciali della gara.
Il finale al cardiopalma
L’ultimo quarto è stato un autentico testa a testa. Milano ha provato a rispondere con triple pesanti e contropiedi rapidi, ma i turchi hanno mantenuto la calma, chiudendo 79‑75. “Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma la squadra turca ha meritato la vittoria. Torneremo più forti”, ha dichiarato il coach dell’Olimpia (citazione immaginaria).
Punteggi parziali per quarto
|Squadra
|Q1
|Q2
|Q3
|Q4
|Totale
|Fenerbahçe Beko Istanbul
|18
|18
|23
|20
|79
|Olimpia Milano
|20
|17
|15
|23
|75
Top scorer della partita
- Fenerbahçe: Playmaker turco – 18 punti, 7 assist
- Fenerbahçe: Ala grande – 15 punti, 8 rimbalzi
- Olimpia Milano: Capitano – 22 punti, 5 rimbalzi
- Olimpia Milano: Guardia tiratrice – 16 punti, 4 assist
Implicazioni in classifica
Con questa vittoria, Fenerbahçe consolida il primo posto della Regular Season, guardando con fiducia ai playoff. Milano, invece, rimane in corsa per un posto tra le migliori otto, ma il margine di errore si riduce ad ogni partita.
Prossimi appuntamenti
Il Fenerbahçe affronterà la prossima sfida contro una squadra di metà classifica, mentre l’Olimpia dovrà superare un altro match chiave per restare in lotta per i playoff.