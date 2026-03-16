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La Fiorentina domina a Cremona: 4-1 alla Cremonese
Serie A: Cremonese-Fiorentina 1-4

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Marzo 16, 2026
scritto daRedazione
La Fiorentina domina a Cremona: 4-1 alla Cremonese
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