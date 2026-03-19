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La Fiorentina passa anche in Polonia: battuto il Raków, viola ai quarti
Europa League:,finale primo tempo: Roma-Bologna 1-2 . Rowe, Ndicka . Bernarderschi (rig.)
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Europa League:,finale primo tempo: Roma-Bologna 1-2 . Rowe, Ndicka . Bernarderschi (rig.)

Marzo 19, 2026
scritto daRedazione
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