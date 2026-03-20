agliari-Napoli , Conte: “Tre punti pesanti, ma dobbiamo crescere”

Dopo la vittoria per 1-0 in casa del Cagliari Calcio, il SSC Napoli di Antonio Conte porta a casa tre punti fondamentali nella corsa europea, ma il tecnico azzurro non si lascia andare a facili entusiasmi. L’analisi nel post-partita è lucida, concreta e in perfetto stile Conte: risultato importante, ma prestazione migliorabile.

Il Napoli ha trovato il vantaggio nelle fasi iniziali e ha poi gestito la gara senza correre particolari rischi. Tuttavia, secondo Conte, la squadra avrebbe potuto chiudere prima la partita: “Abbiamo sbagliato troppo a livello qualitativo, potevamo fare meglio”, ha spiegato, sottolineando come alcune scelte negli ultimi metri non siano state all’altezza.

Il tecnico ha anche riconosciuto la strategia del Cagliari, bravo a restare compatto e pronto a sfruttare eventuali errori: “Aspettavano una nostra sbavatura per ripartire”. Una lettura che evidenzia come la partita, pur controllata, sia rimasta aperta più del necessario.

Nonostante ciò, Conte si è detto soddisfatto per la solidità difensiva: il clean sheet rappresenta un segnale importante in una fase decisiva della stagione. “Non subire gol è sempre fondamentale, significa che c’è stata grande applicazione da parte di tutti”, ha dichiarato.

In chiave classifica, il successo consente al Napoli di restare pienamente in corsa per un posto in Champions League, obiettivo dichiarato della stagione. “Sono tre punti importanti per consolidare la nostra posizione”, ha ribadito l’allenatore, senza però nascondere ambizioni più alte.

Alla domanda sulla lotta scudetto, Conte non si è tirato indietro: “Nessuno ci impedisce di guardare avanti”. Un messaggio chiaro, rivolto sia alla squadra che alle rivali: il Napoli vuole restare competitivo fino alla fine.

La vittoria di Cagliari, dunque, pesa più di quanto dica il risultato. Non solo per la classifica, ma anche per la mentalità: vincere anche senza brillare è spesso il segnale delle squadre mature. E Conte lo sa bene.