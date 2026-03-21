Serie A, Genoa-Udinese 0-2: Runjaić esalta cinismo e compattezza

Vittoria importante per l’Udinese, che espugna Marassi battendo il Genoa per 2-0 al termine di una gara tutt’altro che semplice. La squadra guidata da Kosta Runjaić ha saputo soffrire nei momenti più delicati del match, colpendo con grande efficacia e portando a casa tre punti preziosi in chiave classifica.

Una partita sofferta ma vinta con maturità

Il confronto contro il Genoa si è rivelato complicato sin dai primi minuti, con i padroni di casa più propositivi soprattutto nella prima frazione. L’Udinese ha però mantenuto ordine e concentrazione, resistendo alla pressione e aspettando il momento giusto per affondare i colpi.

Nella ripresa, i friulani hanno sfruttato al meglio le occasioni create, mostrando grande concretezza sotto porta. Una vittoria costruita più sulla solidità e sull’organizzazione che sul dominio del gioco, ma proprio per questo particolarmente significativa.

Runjaić: “Serviva anche un po’ di fortuna”

Nel post-partita, Runjaić ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi:

“È stata una gara difficile, soprattutto nel primo tempo. Siamo stati anche fortunati in alcune situazioni, ma la fortuna bisogna anche cercarla”.

Il tecnico ha poi sottolineato l’atteggiamento della squadra:

“Siamo rimasti compatti e concentrati fino alla fine. Questo è fondamentale in partite come questa”.

Obiettivo 50 punti

Guardando al prosieguo della stagione di Udinese Calcio, l’allenatore ha ribadito con chiarezza il traguardo:

“I 50 punti rappresentano per noi un obiettivo importante. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Un successo che pesa

Il successo contro il Genoa CFC conferma i progressi dell’Udinese, sempre più squadra pratica e difficile da affrontare. Al di là della prestazione non brillante, ciò che conta è il risultato: tre punti che rafforzano morale e classifica, dando continuità al lavoro di Runjaić.

L’Udinese dimostra così di saper vincere anche senza brillare, qualità fondamentale per chi vuole chiudere la stagione con ambizioni solide.