Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Parma – Cremonese 0-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Chivu rompe il silenzio: “Concentriamoci sul campo, non sugli alibi”
Fiorentina–Inter, vigilia di fuoco: Lautaro Martínez in dubbio per il match
Serie A , secondo tempo: Milan - Torino 3-1 . Pavlovic (M), Simeone (T). Rabiot. Fofana

Fiorentina–Inter, vigilia di fuoco: Lautaro Martínez in dubbio per il match

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

Tutto è pronto allo Stadio Artemio Franchi per la sfida della 30ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter, in programma domenica sera alle 20:45. Una partita che promette spettacolo e può pesare sulla corsa allo scudetto per i nerazzurri.

Lautaro Martínez, il dubbio principale

Il protagonista indiscusso delle ultime settimane, Lautaro Martínez, resta in bilico. L’attaccante argentino sta recuperando da un risentimento muscolare al soleo e ha svolto allenamenti a parte nei giorni precedenti. Secondo fonti vicine al club, l’Inter non vuole rischiarlo se non al 100%, valutando il suo impiego solo dopo la rifinitura di domenica mattina.

Se il “Toro” non dovesse partire titolare, il tecnico Cristian Chivu potrebbe affidarsi a Marcus Thuram o ad altri interpreti offensivi per scardinare la difesa della Fiorentina.

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Chivu rompe il silenzio: “Concentriamoci sul campo, non sugli alibi”

Marzo 21, 2026
Articolo successivo

Serie A , secondo tempo: Milan - Torino 3-1 . Pavlovic (M), Simeone (T). Rabiot. Fofana

Marzo 21, 2026

Recommended for You

Chivu rompe il silenzio: “Concentriamoci sul campo, non sugli alibi”

Cremonese espugna il Tardini: Parma battuto 2‑0 e brivido salvezza

Udinese, Runjaic crede nella crescita: Zaniolo tra delusione e rilancio

I Calciatori Scozzesi più Prolifici in Italia: Tra Leggenda e Modernità, in testa c’è Scott ‘McFratm’

Gnoa, passo falso contro l’Udinese: De Rossi richiama tutti alla realtà

Serie A, Genoa-Udinese 0-2: Runjaić esalta cinismo e compattezza

Udinese cinica al Ferraris: Genoa punito oltre i propri demeriti