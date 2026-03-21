Fiorentina–Inter, vigilia di fuoco: Lautaro Martínez in dubbio per il match

Tutto è pronto allo Stadio Artemio Franchi per la sfida della 30ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter, in programma domenica sera alle 20:45. Una partita che promette spettacolo e può pesare sulla corsa allo scudetto per i nerazzurri.

Lautaro Martínez, il dubbio principale

Il protagonista indiscusso delle ultime settimane, Lautaro Martínez, resta in bilico. L’attaccante argentino sta recuperando da un risentimento muscolare al soleo e ha svolto allenamenti a parte nei giorni precedenti. Secondo fonti vicine al club, l’Inter non vuole rischiarlo se non al 100%, valutando il suo impiego solo dopo la rifinitura di domenica mattina.

Se il “Toro” non dovesse partire titolare, il tecnico Cristian Chivu potrebbe affidarsi a Marcus Thuram o ad altri interpreti offensivi per scardinare la difesa della Fiorentina.