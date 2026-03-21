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Udinese, Runjaic crede nella crescita: Zaniolo tra delusione e rilancio
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Udinese, Runjaic crede nella crescita: Zaniolo tra delusione e rilancio

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

L’Udinese guarda al finale di stagione con ambizione e fiducia. Dopo settimane di lavoro e risultati incoraggianti, l’allenatore Kosta Runjaic ha tracciato la linea: continuità e crescita per raggiungere l’obiettivo dei 50 punti. Un traguardo simbolico, ma anche concreto, che certificherebbe la solidità del progetto friulano.

Il caso Zaniolo: talento e frustrazione

Al centro dell’attenzione c’è Nicolò Zaniolo, uno dei giocatori più discussi della rosa. Il trequartista italiano sta vivendo una fase particolare della sua carriera: da una parte la crescita sul campo, dall’altra la delusione per la mancata convocazione in Nazionale.

Runjaic non ha nascosto la situazione emotiva del giocatore, spiegando come Zaniolo sia dispiaciuto per l’esclusione, ma allo stesso tempo determinato a dimostrare il proprio valore. Secondo il tecnico, il calciatore è cambiato rispetto al passato: oggi lavora con maggiore continuità e attenzione, mettendo il miglioramento personale al primo posto.

Un ruolo chiave nel finale di stagione

Per l’Udinese, Zaniolo rappresenta molto più di un semplice talento offensivo. È un elemento capace di spostare gli equilibri, grazie alla sua fisicità e alla capacità di creare superiorità negli ultimi metri.

Marzo 21, 2026
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