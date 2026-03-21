Milano–Sanremo Women 2026: Kopecky regina di Sanremo, Gasparrini sul podio

SANREMO – È Lotte Kopecky a scrivere il suo nome nell’albo d’oro della Milano–Sanremo femminile 2026, al termine di una gara intensa e combattuta lungo i 156 chilometri da Genova a Sanremo. La campionessa belga si è imposta in una volata ristretta, confermando il suo straordinario momento di forma.

Alle sue spalle si è classificata la svizzera Noemi Rüegg, mentre a regalare una grande gioia al pubblico italiano è stata Eleonora Camilla Gasparrini, terza al traguardo dopo una prestazione solida e coraggiosa. Ai piedi del podio la neerlandese Puck Pieterse, seguita dalla polacca Dominika Włodarczyk.

La corsa si è accesa come da tradizione sulle salite simbolo della Classicissima, con la Cipressa e soprattutto il Poggio di Sanremo a fare selezione. Diversi tentativi di attacco hanno animato il finale, ma nessuna atleta è riuscita a fare la differenza decisiva.

Nel gruppo delle migliori ha provato a inserirsi anche Elisa Balsamo, tra le più attese alla vigilia, che ha chiuso comunque con un buon ottavo posto, restando in corsa fino agli ultimi metri.

Nel rettilineo finale di Sanremo, Kopecky ha dimostrato tutta la sua potenza e lucidità, lanciando uno sprint impeccabile che non ha lasciato scampo alle avversarie.

La Milano–Sanremo Women 2026 si conferma così una gara spettacolare e sempre più centrale nel calendario del ciclismo femminile internazionale, capace di regalare emozioni e valorizzare il talento delle migliori atlete del mondo.