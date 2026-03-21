Milan-Torino , D’Aversa:” i miei ragazzi mi hanno reso orgoglioso”

Al termnei del match con la sconfitta del Torino 3-2 controm il Milan ,. il tecnico grabata Roberto D’Aversa , ai microfoni Dazn.

Buonissimno Toro nel primo tempo e nel finale

“Nel primotempo meritavamo di rientare nelo spogliatoio con un risutato diverso “

Nel bicchiere mezo pieno cosa ci mette?

“Il bicchiere è pieno per trequarti, la partita è stata giocata positivamente dai miei ragazzi, sui numeri meritavamo un risutato diverso, sono orgoglioso dei mieri ragazzi”

Gli attaccanti del Torinocontinuano a segnare:

“Quello che mancava prima non lo sò , io sono arrivato da poco “

Il Toro non porta a casa un risultato, il Milan è stato fortunato

“Io nel calcio non penso che ci sia fortuna o sfortuna, ci vuole determinazione , una squadra che vuole portarea casa un risultato dev’essere più maliziosa. Merito al Milan , ma i miei ragazzi mi hanno reso orgolioso questa sera”