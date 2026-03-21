Il Milan batte il Torino 3-2 e si riorpende il secondo posto in classifica

Il Milan conquista una vittoria importante contro il Torino 30a giornata Serie A.

A San Siro. Una sfida combattuta, decisa da gol e azioni spettacolari che hanno tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Il Milan ha iniziato la gara con grande intensità, mostrando un gioco propositivo e cercando di sfruttare le fasce laterali. Il vantaggio arrva al (37′ con una gran botta dal limite di Pavlovic.– Paleari leggermente fuori posizione. Il Torino ha reagito prontamente, pareggiando i cointi al (44′) con Simeone dopo un rimpallo sul palo , largentino sottoporta ha esso la palla alle spalle di Maignan.

Nella ripresa, i granata hanno provato a spingere maggiormente, ma in contropiede al (54′) Rabiot (primo gol del francese a San Siro) – riporta in vantaggio il Milan . Trascorrono soloi due minuti e Fofana firma il trisIl match semvra ormai chiuso virtualmente l, e subito dopo Fofana ha marcato il tris.

Negli ultimi minuti, il Torino non rinuncia ad attaccare e su calcio di rigore . dopo la revisione al VAR – per una manta al volto di Pavlovic su Simeone ,trasformato da Vlasic ha riaperto il match ., Hli ultimi munuti finali cioncitati con i granata che hanno spinto alla ricerca del pareggio ma, il risultato è rimasto tale .

Con questo successo, il Milan scavalca il Napoli in classifica e si attesta al secondo posto a-5 dalla capolista Inter.

IL TABELLINO

Milan-Torino 3-2

Milan (3-5-2) – Maignan; Tomori (1′ st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (45′ st Odogu), Fofana (25′ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug (25′ st Nkunku), Pulisic (32′ st Gimenez). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñán, Jashari. All. Allegri.

Torino (3-5-2) – Paleari; Saul Coco, Ismajli, Ebosse (43′ st Kulenovic); Pedersen, Vlasic, Prati (18′ st Ilkhan), Gineitis (29′ st Casadei), Rafa Obrador (43′ st Nkounkou); Simeone, Zapata (18′ st Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze. All. D’Aversa.

Arbitro: Fourneau.

Marcatori: 37′ Pavlovic (M), 44′ Simeone (T), 9′ st Rabiot (M), 11′ st Fofana (M), 38′ st Vlasic rig. (T).

Ammoniti: Tomori (M), Pavlovic (M), Gimenez (M).