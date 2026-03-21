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Parma, Giampaolo: “Serve più attenzione, ma lo spirito della squadra c’è”
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Parma, Giampaolo: “Serve più attenzione, ma lo spirito della squadra c’è”

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

Parma – Il Parma esce sconfitto dalla sfida contro la Cremonese, ma il tecnico Marco Giampaolo non perde fiducia. Al termine del match, l’allenatore ha commentato la prestazione dei suoi, sottolineando impegno e determinazione: “La squadra sta lavorando, ci sono segnali positivi, ma dobbiamo ridurre gli errori individuali e mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti”.

Giampaolo ha evidenziato come la squadra stia lentamente assimilando il suo metodo di gioco, ma ha ammesso che alcune disattenzioni hanno compromesso il risultato: “Abbiamo creato occasioni, ma purtroppo alcune leggerezze ci hanno penalizzato. È fondamentale continuare a lavorare, partita dopo partita, senza farci condizionare dalla classifica”.

Il tecnico ha chiuso con uno sguardo al futuro: “Dobbiamo continuare a migliorare, affinare la nostra organizzazione e la mentalità. Lo spirito c’è, dobbiamo solo tradurlo in risultati concreti”.

Per il Parma, ora la concentrazione si sposta sul prossimo impegno, con l’obiettivo di trasformare la volontà di lotta in punti in classifica.

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione
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