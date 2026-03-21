Fiorentina in Finale al Torneo di Viareggio 2026: Un Trionfo del Settore Giovanile Viola

Viareggio, 21 marzo 2026 – La Fiorentina Under 19 si qualifica per la finale del prestigioso Torneo di Viareggio 2026, confermando ancora una volta la forza e la qualità del suo settore giovanile. Dopo una straordinaria prestazione nelle fasi a eliminazione diretta, i giovani viola hanno battuto in semifinale il temuto Bologna con un netto 3-1, mostrando un mix di talento, determinazione e tattica impeccabile.

La squadra allenata da Marco Guidi ha dominato il match grazie a una prestazione corale: il centrocampo ha dettato i ritmi, la difesa è stata impenetrabile e l’attacco ha colpito nei momenti chiave. A trascinare i compagni è stato il capitano Lorenzo Mancini, autore di una doppietta e di alcune giocate da vero leader.

In finale, la Fiorentina affronterà una delle squadre più forti del torneo, la Juventus, che ha superato il Milan in un’avvincente semifinale ai rigori. Lo stadio di Viareggio sarà pronto ad ospitare una sfida tutta italiana, con le tifoserie pronte a sostenere le giovani promesse dei rispettivi club.

Per la Fiorentina, arrivare in finale rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto negli ultimi anni nel vivaio. Negli ultimi dieci anni, diversi giocatori passati per il settore giovanile viola hanno trovato spazio nelle prime squadre, sia in Italia che all’estero, consolidando la reputazione del club come fucina di talenti.

Il fischio d’inizio della finale è previsto per domenica, e gli occhi degli appassionati di calcio giovanile saranno tutti puntati sui ragazzi viola, pronti a scrivere un’altra pagina di storia del club.