Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Parma – Cremonese 0-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A , secondo tempo: Milan - Torino 3-1 . Pavlovic (M), Simeone (T). Rabiot. Fofana
Fiorentina in Finale al Torneo di Viareggio 2026: Un Trionfo del Settore Giovanile Viola
Parma, Giampaolo: “Serve più attenzione, ma lo spirito della squadra c’è”

Fiorentina in Finale al Torneo di Viareggio 2026: Un Trionfo del Settore Giovanile Viola

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

Viareggio, 21 marzo 2026 – La Fiorentina Under 19 si qualifica per la finale del prestigioso Torneo di Viareggio 2026, confermando ancora una volta la forza e la qualità del suo settore giovanile. Dopo una straordinaria prestazione nelle fasi a eliminazione diretta, i giovani viola hanno battuto in semifinale il temuto Bologna con un netto 3-1, mostrando un mix di talento, determinazione e tattica impeccabile.

La squadra allenata da Marco Guidi ha dominato il match grazie a una prestazione corale: il centrocampo ha dettato i ritmi, la difesa è stata impenetrabile e l’attacco ha colpito nei momenti chiave. A trascinare i compagni è stato il capitano Lorenzo Mancini, autore di una doppietta e di alcune giocate da vero leader.

In finale, la Fiorentina affronterà una delle squadre più forti del torneo, la Juventus, che ha superato il Milan in un’avvincente semifinale ai rigori. Lo stadio di Viareggio sarà pronto ad ospitare una sfida tutta italiana, con le tifoserie pronte a sostenere le giovani promesse dei rispettivi club.

Per la Fiorentina, arrivare in finale rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto negli ultimi anni nel vivaio. Negli ultimi dieci anni, diversi giocatori passati per il settore giovanile viola hanno trovato spazio nelle prime squadre, sia in Italia che all’estero, consolidando la reputazione del club come fucina di talenti.

Il fischio d’inizio della finale è previsto per domenica, e gli occhi degli appassionati di calcio giovanile saranno tutti puntati sui ragazzi viola, pronti a scrivere un’altra pagina di storia del club.

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A , secondo tempo: Milan - Torino 3-1 . Pavlovic (M), Simeone (T). Rabiot. Fofana

Marzo 21, 2026
Articolo successivo

Parma, Giampaolo: “Serve più attenzione, ma lo spirito della squadra c’è”

Marzo 21, 2026

Recommended for You

Calcio Giovanile, 43° Torneo ‘PECCI’ . Le squadre partecipanti

Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano scendono di nuovo in campo

Il Calcio malato. Follia in campo, calciatore tredicenne picchiato dal papà di un avversario

Viareggio Cup: Fiorentina-Genoa la finale