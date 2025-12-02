Dopo un anno straordinario, Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano scendono di nuovo in campo per la presentazione di un progetto sportivo e formativo, che promuove i valori dell’amicizia, del rispetto e dell’inclusione attraverso il calcio.

Napoli, 1° dicembre 2025 – Dopo il successo straordinario della scorsa edizione, capace di coinvolgere migliaia di ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 anni, regalando una finale indimenticabile allo Stadio Olimpico di Roma, la Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out torna ufficialmente con una nuova stagione.

Il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 – dedicato agli oratori delle città delle squadre della Serie A Enilive 2025/2026 – si rinnova con un progetto ancora più ambizioso, che unisce sport, formazione e impegno sociale, con l’obiettivo di promuovere tra le ragazze e i ragazzi i valori dell’amicizia, del rispetto e dell’inclusione.

Nello scorso anno la competizione ci ha tenuti con il fiato sospeso per oltre quattro mesi, fino alla finale del 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, disputata prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa. A trionfare era stato l’Oratorio Don Guanella di Napoli, vincendo un contributo da parte di Philadelphia per la riqualifica del proprio impianto da gioco.

Proprio nel cuore di Napoli, lunedì 1° dicembre è stato dato il calcio d’inizio dell’edizione 2025/2026. Insieme al nuovo Ambassador di Philadelphia, Alessandro Del Piero, è stato svelato ufficialmente il campo rinnovato e inaugurata la nuova stagione sportiva. La presentazione si è svolta presso la Sala Teatro dell’Oratorio Don Guanella di Napoli, alla presenza del team organizzatore: Philadelphia, iconico marchio del Gruppo Mondelēz International e Title Sponsor della competizione, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano, uniti dall’intento di accompagnare i giovani atleti in un percorso valoriale che li coinvolgerà per i prossimi mesi.

A condurre l’incontro sono stati la giornalista Simona Rolandi e Lorenzo Dallari,Direttore Editoriale Lega Calcio Serie A, affiancati da Chantal Maccario,Marketing Manager Meals del Gruppo Mondelēz International in Italia,Clara Simonini, Responsabile Ufficio CSR di Lega Calcio Serie A, e Vittorio Bosio, Presidente nazionale del CSI. Straordinari ospiti dell’evento: Alessandro Del Piero, Gianluca Grava (SSC Napoli) e Cristian Daniel Ledesma (SS Lazio), hanno dialogato con i ragazzisull’importanza delle tematiche che verranno affrontate nel corso di questa tredicesima edizione, quali il rispetto, l’inclusione, l’amicizia e il gioco di squadra.

La Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out è un percorso che andrà ben oltre le partite. Saranno coinvolti più di 5.000 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 14 anni, che avranno l’opportunità di vivere esperienze uniche all’interno degli stadi e dei centri di allenamento dei Club della Serie A Enilive e degli oratori, oltre a potersi confrontare con figure professionali e testimonial del mondo del calcio.

Anche in questa edizione, il torneo sosterrà la campagna “Keep Racism Out”, promossa dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione con l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – per contrastare il razzismo e ogni forma di discriminazione attraverso l’educazione, la partecipazione e il potere aggregante dello sport.



L’iniziativa coinvolgerà gli oratori di 17 città italiane, sedi delle squadre della Serie A Enilive 2025/2026. Le competizioni si articoleranno in fasi territoriali, regionali e interregionali da gennaio a maggio 2026, fino alla finale del 13 maggio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa. L’oratorio vincitore riceverà un contributo per la riqualificazione del proprio impianto da gioco, grazie al supporto di Philadelphia.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di Lega Calcio Serie A e del Centro Sportivo Italiano per il secondo anno consecutivo. Dopo il successo dello scorso anno, vogliamo coinvolgere un numero ancora maggiore di ragazzi e ragazze, non solo per celebrare lo sport, ma per educarli a combattere ogni forma di discriminazione e a diffondere messaggi di amicizia e solidarietà. Crediamo fortemente che il calcio – così come Philadelphia – abbiano il potere di unire. Con la Philadelphia Junior Cup vogliamo confermare, ancora una volta, il nostro impegno concreto nel promuovere questi valori tra le nuove generazioni, offrendo loro esperienze uniche, dentro e fuori dal campo”, ha dichiarato Chantal Maccario, Marketing Manager Meals del Gruppo Mondelēz International in Italia.

“La Philadelphia Junior Cup è un progetto dal forte valore educativo, capace di coinvolgere migliaia di ragazzi under 14 in un percorso che unisce sport, inclusione e responsabilità sociale. Grazie alla collaborazione con il CSI, partner fondamentale ormai da molti anni nella diffusione dei principi educativi dello sport di base, e al sostegno di Philadelphia, che ci ricorda come il calcio è amicizia, riusciamo a costruire un progetto che mette davvero al centro i ragazzi e le loro comunità – ha dichiarato Clara Simonini, Responsabile Ufficio CSR di Lega Calcio Serie A –. Attraverso questo torneo continueremo anche a promuovere con determinazione la nostra campagna Keep Racism Out, riaffermando il ruolo del calcio come spazio di rispetto, amicizia e inclusione, dove il fair play rappresenta un valore essenziale. I ragazzi saranno coinvolti in incontri formativi e attività dedicate, perché crediamo profondamente nella forza educativa dello sport come strumento di crescita personale. Un ringraziamento speciale va agli oratori e a tutti coloro che partecipano attivamente a questi progetti, così come ai Club di Serie A, il cui supporto è fondamentale affinché i valori dello sport possano crescere e diventare parte del percorso dei ragazzi, dentro e fuori dal campo”.

“Siamo felici di dare inizio anche in questa stagione alla Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out. Negli anni ragazze e ragazzi ci hanno dimostrato come questo torneo sia molto di più di una competizione, trasformandosi in un’arena di gioco in cui consolidare rapporti, crescere, diventare campioni nella vita e donne e uomini di domani – ha dichiarato Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano –. Grazie alla collaborazione con Lega Calcio Serie A e con Philadelphia, consentiamo a migliaia di giovani di toccare con mano il calcio professionistico, percorrendo insieme un percorso educativo straordinario volto a costruire una società più inclusiva, e scendendo in campo come un’unica squadra nella lotta alle discriminazioni“.

L’edizione 2025/2026 della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out si svolge in collaborazione con i Comitati territoriali del CSI delle città della Serie A Enilive 2025/2026.