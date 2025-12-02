FASI, il calendario agonistico 2026

La Coppa Italia Boulder, come da tradizione, sarà la prima a prendere avvio. Le tappe saranno 3, fra febbraio e marzo, e saranno ospitate a Cuneo (Big Up), Mozzate (Lezard) e Prato (Crazy Center). La Coppa Italia Speed partirà a metà marzo e sarà composta di 3 prove fra marzo e giugno, e di una quarta a settembre, che si disputeranno a Brugherio (Big Walls), Casalecchio di Reno (Level 24), Mezzolombardo (Gruppo Rocciatori Piaz) e Arco (Centro Tecnico Federale).La Coppa Italia Para climbing sarà articolata su 3 prove, fra marzo e maggio, ospitate a Bologna (Four Climbers), Milano (Rockspot) e Roma (UISP Roma Work in Progress).Ultima ad esordire la Coppa Italia Lead, composta anch’essa di 3 tappe, fra aprile e giugno, ospitate a Pero (Urban Wall), Varese (Salewa Cube) e Campitello di Fassa (Adel Climbing Wall).Appuntamenti fondamentali della stagione sono i Campionati Italiani, che attribuiscono gli ambiti titoli di specialità. Il 7-8 marzo si disputerà il Campionato Italiano Boulder a Bressanone (Vertikale), il 19 aprile il Campionato Italiano Speed a Milano (Rockspot), il 16-17 maggio il Campionato Italiano Lead presso il Centro Tecnico FASI ad Arco, infine il 26-27 settembre il Campionato Italiano Para climbing anch’esso ad Arco, che segnerà la conclusione della stagione agonistica 2026.Da non trascurare tutti gli eventi dedicati al settore giovanile: la Coppa Italia Speed per gli Under 15 e Under 17 sarà abbinata alla Coppa Italia Senior nell’arco delle prime 2 tappe e solo per l’Under 17 nelle restanti 2 prove. La Coppa Italia Boulder sarà composta di 2 tappe, che si svolgeranno a febbraio e marzo, a Teramo (Mondi Verticali) e a Piamborno (Manopiede). La Coppa Italia Lead sarà anch’essa composta di due prove, a giugno, ospitate a L’Aquila (El Cap) e a Verona (King Rock).I Campionati Italiani Giovanili si svolgeranno ad Arco: dal 22 al 24 maggio dedicati alla categoria Under 21 e dal 29 al 31 maggio dedicati alla categoria Under 15.Ma l’appuntamento clou della stagione sarà senza dubbio quello dei Campionati Mondiali Giovanili, che la FASI avrà l’onore e il piacere di ospitare nel Centro Tecnico Federale di Arco, dal 18 al 25 luglio, dopo le edizioni del 2015 e 2019. L’evento, che si svolgerà nello stadio recentemente rinnovato, richiamerà nella sede nevralgica della nostra Federazione un migliaio fra atleti e tecnici provenienti da 70 paesi di tutto il mondo, e costituirà un ulteriore prestigioso traguardo raggiunto dall’Arco Climbing Stadium.