Furlani parteciperà agli Ultimate Championship 2026 di Atletica leggera

Il campione del mondo del lungo è il primo italiano certo del posto nel nuovo evento World Athletics e intanto domenica sfiderà Duplantis per il premio di atleta mondiale dell’anno
Mattia Furlani è il primo atleta italiano che prenderà parte agli Ultimate Championship 2026, il nuovo appuntamento targato World Athletics creato per riempire l’unico anno del quadriennio senza Mondiali né Olimpiadi, grazie al fatto di aver conquistato il titolo mondiale nel lungo durante i recenti campionati disputati in settembre a Tokyo.
foto- Fraioli