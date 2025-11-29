Il Como continua a macinare gioco e punti, la squadra di Cesc Fabregas è la vera rivelazione in questo campionato 2025/26 e centra il 12° risultato utile consecutivo. Allo stadio Senigaglia i lariani hanno battutoi il Sassuolo 2-0.

Tasos Douvikas ha sbloccato la gara al 14’, trovando il suo terzo gol stagionale in mischia in area di rigore e portando i Lariani all’intervallo avanti 1–0. Nella ripresa, Nico Paz ha firmato al 54’ Alberto Moreno ha rasddoppiato su assist di Nico Paz .

Il Tabellino

COMO – SASSUOLO 2-0

Como: Butez, Vojvoda (59’ Posch), Diego Carlos, Ramon, Moreno, Caqueret (59’ Da Cunha), Perrone (91’ , Addai (82’ Kuhn), Paz, Rodriguez (59’ Baturina), Douvikas. A disp.: Vigorito, Čavlina, Kempf, Valle, Morata, Van Der Brempt, Cerri. All. Cesc Fabregas

Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (82’ Candè), Thorstvedt, Matic, Kone (82’ Iannoni), Berardi (51’ Volpato), Pinamonti (68’ Moro), Laurientè (68’ Fadera). A disp.: Satalino, Zacchi, Cheddira, Coulibaly, Odenthal, Macchioni, Frangella, Pierini. All.: Fabio Grosso

Reti: 14’ Douvikas, 54’ Alberto Moreno

MARCHETTI MATTEO (Sezione di OSTIA LIDO)

Ammoniti: Kone, Caqueret, Ramon.