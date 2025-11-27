Champions League : Eintracht- Atalanta 0-3

Nella quinta giornata della League Phase l’Atalanta batte 3-0 l’Eintracht Francoforte . Festeggia anche Palladino alla prima panchona in Champions League, Dea a quota a quota 10 punti .

Al Waldstadion nel primo tempo ritmi alti, tanta pressione e due pali clamorosi di Lookman e Scamacca. Nella ripresa poi la Dea cambia passo, aumenta i giri tra le linee e dopo un’ora di gioco archivia la pratica in cinque minuti grazie ai gol di Lookman (60′), Ederson (62′) e De Ketelaere (65′).

IL TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA: 0-3

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Zetterer ; Collins , Koch , Theate , Brown ; Dahoud (25′ st Skhiri ), Chaibi ; Doan (33′ st Wahi ), Götze (25′ st Batshuayi ), Knauff (33′ st Buta ); Burkardt (13′ st Bahoya ).

A disp: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Hojlund, Kristensen, Cahndler, Dills. All.: Toppmöller

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Kossounou , Hien, Djimsiti (29′ st Kolasinac ); Bellanova 6, De Roon, Ederson (24′ st Musah ), Zappacosta (24′ st Zalewski ); De Ketelaere , Lookman (37′ st Sulemana ); Scamacca (24′ st Krstovic).

A disp.: Sportiello, Pasalic, Samardzic, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, . All.: Palladino

Arbitro: Kavanagh

Marcatori: 15′ st Lookman (A), 17′ st Ederson (A), 20′ De Ketelaere (A)